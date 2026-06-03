Производство по делу о банкротстве Robus прекращено, предприятие ликвидируют

Производство по делу о банкротстве компании Robus Group, акции которой торговались на альтернативном рынке Таллиннской биржи Nasdaq First North, прекращено из-за отсутствия средств.
- Руководитель Robus Group Микк-Альвар Олле.
- Foto: Andras Kralla
Robus Group подала заявление о банкротстве в Харьюский уездный суд в феврале этого года. По словам представителей компании, к неплатежеспособности привело сочетание нескольких факторов: сложная рыночная ситуация, проблемы с производством и поставками, разработка GymBars PRO, которая оказалась значительно дороже и заняла больше времени, чем ожидалось, а также неудачные попытки привлечь инвестиции.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Robus Group, чьи акции котируются на альтернативном рынке Nasdaq First North, подала в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве.
Компания Robus Group объявила на бирже о проведении аукциона по продаже своей фитнес-экосистемы GymBars PRO. Предложение включает в себя технологию устройства, интеллектуальную собственность и производственные инструменты.
Инвестор, с 2016 года вкладывавший равные суммы денег во все предприятия, выходящие на Таллиннскую биржу, сейчас был бы в плюсе только благодаря LHV.
В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.