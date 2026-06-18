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SpaceX впервые падает после IPO, CME Group остается без гендиректора

Акции снизились в среду в конце торгового дня на Wall Street после того, как Федеральная резервная система США решила оставить процентные ставки без изменений четвертый раз подряд.
Решение Федрезерва оставить ставки на прежнем уровне и указать на инфляционное давление привело к снижению технологического сектора и широкого рынка.
  • Решение Федрезерва оставить ставки на прежнем уровне и указать на инфляционное давление привело к снижению технологического сектора и широкого рынка.
  • Foto: AP/Scanpix
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,2%, закрывшись на отметке 7420,12. Ориентированный на технологический сектор Nasdaq ушел в минус на 1,3% и завершил день на уровне 26 021,66 пункта. Промышленный индекс Dow Jones потерял более 500 пунктов, или почти 1%, закрывшись на отметке 51 493,16.
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