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Первая госкомпания Латвии выходит на биржу: «У нас нет срочной потребности в деньгах»

«Мы в каком-то смысле ледоколы», – говорит глава выходящей на биржу латвийской госкомпании LAU Infra Group Вилнис Витковскис в интервью ДВ. Надежды компания возлагает не только на оборонный сектор, но и на Rail Baltica.
По словам председателя правления LAU Infra Group Вилниса Витковскиса, он рад, что находится внутри процесса IPO, а не критикует его со стороны.
  • По словам председателя правления LAU Infra Group Вилниса Витковскиса, он рад, что находится внутри процесса IPO, а не критикует его со стороны.
  • Foto: Rudolfs Liepins
Первая латвийская госкомпания выходит на биржу с привлекательными для инвесторов показателями. За два года выручка LAU Infra Group выросла примерно на 44%, до 97,1 млн евро, а чистая прибыль – почти в семь раз, до 7,4 млн евро. Следующие два года компания планирует распределять 90% от прибыли в виде дивидендов. Однако за быстрым ростом и щедрыми дивидендами дорожной компании стоят крупные государственные заказы и высокая зависимость от публичного сектора.
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