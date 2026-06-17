Назад Первая госкомпания Латвии выходит на биржу: «У нас нет срочной потребности в деньгах» «Мы в каком-то смысле ледоколы», – говорит глава выходящей на биржу латвийской госкомпании LAU Infra Group Вилнис Витковскис в интервью ДВ. Надежды компания возлагает не только на оборонный сектор, но и на Rail Baltica.

Первая латвийская госкомпания выходит на биржу с привлекательными для инвесторов показателями. За два года выручка LAU Infra Group выросла примерно на 44%, до 97,1 млн евро, а чистая прибыль – почти в семь раз, до 7,4 млн евро. Следующие два года компания планирует распределять 90% от прибыли в виде дивидендов. Однако за быстрым ростом и щедрыми дивидендами дорожной компании стоят крупные государственные заказы и высокая зависимость от публичного сектора.