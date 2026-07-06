Радость и слезы: лучшие и худшие акции Таллиннской биржи в этом году

В первом полугодии лучшую доходность на Таллиннской бирже показала акция Harju Elekter, а худший результат был у Arco Vara.
- Акции промышленного концерна Harju Elekter Group, которым руководит Тийт Атсо, в этом году заметно выросли.
- Foto: Liis Treimann
Среди эстонских компаний, котирующихся в основном списке Балтийской биржи, цена акции Harju Elekter Group за первые шесть месяцев этого года выросла на 12,2%, до 5,44 евро. Следом по доходности шли Infortar (+10,3%) и Coop Pank (+7,6%).
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