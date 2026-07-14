Черный день на бирже США. Конфликт на Ближнем Востоке и опасения инфляции привели к падению
Резкое обострение напряженности на Ближнем Востоке привело к росту цен на нефть и вновь усилило опасения по поводу инфляции. Кроме того, под сильным давлением продавцов оказались акции компаний, связанных с искусственным интеллектом.
Устойчивая инфляция может вынудить центробанк вновь повысить процентные ставки. Рынок ожидает публикации новых отчетов.
Foto: AFP/Scanpix
Фондовые рынки США начали новую неделю заметным снижением. Наиболее серьезный удар пришелся на ориентированный на технологический сектор сводный индекс Nasdaq, завершивший день падением на 1,5%. S&P 500 снизился на 0,8%, а промышленный индекс Dow Jones – на 0,3%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Одна из самых ярких дискуссий на Инвестиционном фестивале была посвящена искусству как объекту инвестиций, но еще больше – искусству как вопросу вкуса. Выступающие рассказали, на что они опираются при принятии решений о покупке и как находят недооцененных художников.
Ускоренное включение SpaceX в индекс Nasdaq 100 не привело к ожидаемому ралли акций. Стратег частного банковского обслуживания Swedbank Тармо Танилас считает, что инвесторам не стоит торопиться на фоне ажиотажа и высоких ожиданий.