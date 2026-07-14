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Черный день на бирже США. Конфликт на Ближнем Востоке и опасения инфляции привели к падению

Резкое обострение напряженности на Ближнем Востоке привело к росту цен на нефть и вновь усилило опасения по поводу инфляции. Кроме того, под сильным давлением продавцов оказались акции компаний, связанных с искусственным интеллектом.
Устойчивая инфляция может вынудить центробанк вновь повысить процентные ставки. Рынок ожидает публикации новых отчетов.
  • Устойчивая инфляция может вынудить центробанк вновь повысить процентные ставки. Рынок ожидает публикации новых отчетов.
  • Foto: AFP/Scanpix
Фондовые рынки США начали новую неделю заметным снижением. Наиболее серьезный удар пришелся на ориентированный на технологический сектор сводный индекс Nasdaq, завершивший день падением на 1,5%. S&P 500 снизился на 0,8%, а промышленный индекс Dow Jones – на 0,3%.
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