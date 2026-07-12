Тармо Танилас: SpaceX нужно дать время, чтобы показать себя на рынке
Ускоренное включение SpaceX в индекс Nasdaq 100 не привело к ожидаемому ралли акций. Стратег частного банковского обслуживания Swedbank Тармо Танилас считает, что инвесторам не стоит торопиться на фоне ажиотажа и высоких ожиданий.
По словам Тармо Таниласа, вера инвесторов в SpaceX во многом основана на прежних достижениях Илона Маска.
Foto: Reuters/Scanpix
Космическая и спутниковая компания Илона Маска SpaceX вышла на американскую биржу в июне. Уже во вторник ее включили в индекс Nasdaq 100 – значительно быстрее, чем это обычно происходит с новыми публичными компаниями. Теперь индексные фонды должны покупать акции SpaceX, что в долгосрочной перспективе может поддержать котировки. Однако сразу после включения в индекс акции компании, напротив, подешевели.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Космическая компания Илона Маска SpaceX сегодня до открытия американского фондового рынка войдет в индекс Nasdaq 100. Это фактически вынудит многие фонды потратить миллиарды долларов на покупку акций компании.
Дебютировавшая на бирже SpaceX вызвала большой интерес и у эстонских инвесторов. У клиентов LHV покупки, связанные со SpaceX, составили почти 90% сделок, а в Lightyear эта акция стала самой покупаемой как в Эстонии, так и в Европе.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.