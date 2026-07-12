Назад Тармо Танилас: SpaceX нужно дать время, чтобы показать себя на рынке Ускоренное включение SpaceX в индекс Nasdaq 100 не привело к ожидаемому ралли акций. Стратег частного банковского обслуживания Swedbank Тармо Танилас считает, что инвесторам не стоит торопиться на фоне ажиотажа и высоких ожиданий.

Космическая и спутниковая компания Илона Маска SpaceX вышла на американскую биржу в июне. Уже во вторник ее включили в индекс Nasdaq 100 – значительно быстрее, чем это обычно происходит с новыми публичными компаниями. Теперь индексные фонды должны покупать акции SpaceX, что в долгосрочной перспективе может поддержать котировки. Однако сразу после включения в индекс акции компании, напротив, подешевели.