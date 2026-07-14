Назад Платформы довольны: водитель Bolt вероятно не будет считаться наемным работником Эстония намерена внедрить минимальную, облегченную версию евродирективы о работе на платформах. Это позволит сотрудничающим с ними лицам одновременно работать на конкурирующие компании, но и оставит их без социальных гарантий.

В ближайшие несколько недель на обсуждение правительства будет передан законопроект , призванный внедрить европейскую «Директиву о работе на платформах». Поскольку все страны ЕС обязаны сделать это к 2 декабря, предполагается, что именно тогда новый закон вступит в силу.

Первое, что он изменит, – повысит стандарты прозрачности со стороны платформ, поясняет советник отдела трудовых отношений и рабочей среды Министерства экономики и коммуникаций Йоханн Воотеле Мяэвере. Теперь платформам не удастся держать в секрете, как работает их алгоритм – во всяком случае, их обяжут информировать работника о том, как технология будет влиять на принятие касающихся его важных решений.

«Работник платформы получит право знать, как алгоритмы влияют на распределение рабочих задач, оплату, доступ к работе и ограничения. Они будут иметь право на информацию о том, какие их данные платформа обрабатывает и как на их основе принимаются решения», – поясняет он.

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Читать еще «Ээсти 200» на лобном месте: как партия тормозила принятие европейской директивы Законопроект вносит и определенные ограничения. Например, платформа не сможет отдать алгоритму на откуп такие решения, как увольнение работника, блокировка его аккаунта или ограничения по выплатам, – в них обязательно должен принимать участие человек, подчеркивает Мяэвере. Если это условие нарушено, то у работника будет право требовать пересмотра решения. Кроме того, платформам нельзя будет собирать информацию об эмоциональном или психологическом состоянии работника, читать его личную переписку или собирать информацию о том, чем он занимается во внерабочее время. А вот подотчетность платформ государству, наоборот, увеличится: законопроект обяжет их на регулярной основе отправлять отчет Трудовой инспекции и представителям работников о том, сколько у платформы работников, какие типы договоров с ними заключены, каковы типовые условия и сколько часов они проработали. Самое важное – что в законопроект не вошло Несмотря на все эти ограничения, компании Bolt и Wolt довольны тем, как в Эстонии будет внедряться эта евродиректива. «Правительство Эстонии решило внедрить директиву в минимальной форме, а это означает, что наши партнеры продолжат работу как независимые поставщики услуг», – выразил удовлетворение руководитель отдела заказов поездок Bolt Оскар Рыым. «Мы приветствуем тот факт, что министерство [экономики] внедряет эту директиву, основываясь на прямом тексте директивы, и не добавляет при этом никаких дополнительных требований, – говорит глава отдела публичной политики Wolt Миндаугас Лютвинскас. – Иначе мы имели бы дело с необоснованной дополнительной административной нагрузкой. Для нас самое важное, чтобы регуляция была понятна, предсказуема и хорошо работала на практике». Нынешняя версия евродирективы мягче ее изначального варианта и больше не включает в себя такое понятие, как «презумпция трудовых отношений». Последнее предполагало, что, если платформа контролирует и направляет работу человека (например, определяет цену выполнения заказа, следит за выполнением работы, ограничивает возможности работника отказаться от заказа), то по умолчанию считается, что между платформой и исполнителем действуют трудовые отношения. А это, в свою очередь, означает, что исполнителю полагается минимальная зарплата, социальные блага, оплачиваемый отпуск и т.д. Платформа могла бы это оспорить, но бремя доказательства того, что трудовых отношений между ней и работником нет, было бы возложено на нее.

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Как писало издание Euroactiv, когда происходила битва за директиву, Bolt предпринимал активные действия (в том числе на уровне правительства) для того, чтобы она вышла в выгодной для нее редакции.

После того, как 12 стран ЕС, включая Эстонию, первоначально заблокировали принятие первоначальной версии директивы, появилась новая версия, где презумпция трудовых отношений уже не фигурировала (этот вопрос отдавался на откуп каждой стране в отдельности). Эстония поначалу провалила и этот вариант (нашу страну не устраивало то, что на территории ЕС фактически создается 27 разных юрисдикций), но после вмешательства тогдашнего премьер-министра Каи Каллас изменила свою позицию и проголосовала «за».

Нынешний эстонский законопроект на данный момент презумпции трудовых отношений также не содержит (хотя это может еще измениться в ходе согласования) – а значит, работники платформ смогут остаться самозанятыми.

Активно лоббировавшие мягкую версию директивы представители платформ считают последнее позитивным для работников, поскольку таким образом сохранится возможность одновременно работать на несколько работодателей.

«Для нас очень важно, что такая гибкость сохраняется, – говорит Рыым. – При более строгом толковании (когда директива привела бы к созданию трудовых отношений) эта возможность автоматически исчезла бы. Эстония сделала правильный выбор», – считает он.

«Для многих людей такая гибкость – самая важная ценность, – вторит ему Лютвинскас из Wolt. – Согласно исследованию Copenhagen Economics от 2024 года, 81% опрошенных в Эстонии курьеров предпочитают работать с платформой Wolt в качестве независимых предпринимателей, а не наемных работников. Исследование также показывает, что 39% курьеров работают полный рабочий день на другой работе, 25% работают неполный рабочий день либо являются предпринимателями или самозанятыми, а 21% – студенты».

Взгляд “из-за баранки” Очень хорошо, что новый законопроект позволит работать сразу на нескольких платформах. От этого зависит количество бонусов, которыми они пытаются удержать водителя от работы на конкурентов, поясняет водитель Bolt Андрей (имя изменено, настоящее редакции известно. - Прим. ред.). “Платформ для таксистов в Эстонии всего три, но Uber сильно сдал свои позиции и сегодня конкуренция в основном происходит между Forus и Bolt. Последняя платформа предлагает довольно вкусные бонусы за работу в часы пик. Если бы исчезла возможность работать параллельно на двух и более платформах, это сильно сказалось бы на благосостоянии водителей” - говорит он. В то же время, по его мнению, лишая работника таксоизвозных платформ социальных гарантий, государство закрепляет этот бизнес в маргинальном секторе, оставляя его приезжим, неудовлетворительно общающимся на любом доступном 80% эстоноземельцев языке (эстонский, русский, английский), а для местных жителей делая таксоизвоз временным вариантом, что тоже не влияет в лучшую сторону на качество обслуживания. “Будет нелишним сказать, что такси по приложению - такая же работа, как и любая другая, и работник должен иметь право как минимум на членство в Кассе здоровья. Но при нынешних тенденциях работник не будет платить за себя еще и социальный налог, без которого контроль за здоровьем становится роскошью, - замечает он. - Водитель, скорее, постарается "не болеть" либо будет выходить на маршрут с легкими симптомами недомогания - что тоже не является здоровой практикой. Ковид, надеюсь, еще никто не забыл?”

Лучше одно правило, чем 27

Депутат Рийгикогу от социал-демократов Танель Кийк считает, что со стороны Евросоюза было не лучшим решением отдать вопрос трудовых отношений между работником и платформой на откуп каждой стране. Он обращает внимание на то, что у каждого седьмого работника платформ отсутствует медицинская страховка и у каждого третьего - страховка от безработицы.

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«Когда вместо общих правил в каждой стране договариваются отдельно, это только добавляет путаницы. Позиция же нашего правительства "будем внедрять как можно меньше" тоже не факт, что верна. Да, так проще, но работникам платформ (да и самим платформам) требуется больше ясности», - считает политик.

«Было бы лучше, если бы на уровне Европейского союза решили, в каком случае человек является работником платформы, а в каком - самозанятым - Внутренний рынок работает лучше, когда у нас единые правила игры, нежели когда есть 27 отдельных комплектов правил», - добавил Кийк.

«Но то, что Евросоюз и Эстония в частности занимаются регулированием платформ в принципе - это единственно правильное решение, - говорит он. - То, что на откуп алгоритмам отдавались такие важные решения как прекращение сотрудничества, было чрезмерным, и хорошо, что в этой области теперь больше ясности», - добавил он.

Кийк считает сомнительной практику (внедрять по-минимуму), которой эстонское правительство придерживается в случае директив, касающихся защиты прав работников.

«Так было и с директивой о равных зарплатах, где мы отказались принять необходимые меры, чтобы обеспечить равенство зарплат между мужчинами и женщинами, так было и с директивой о минимальной зарплате, когда на европейском уровне договорились, что она должна составлять не менее 50% от средней. Почему-то в этих вопросах правительство действует довольно слабо», - говорит Кийк.

Кого затронет этот законопроект?

По данным Центра мониторинга развития, в 2024 году в Эстонии было зарегистрировано 17 предприятий, предоставляющих услуги платформ с общим оборотом в 21 миллион евро, рассказывает советник Министерства экономики Йоханн Воотеле Мяэвере. Однако эта статистика мало о чем говорит: многие платформы, которые будут попадать под новое законодательство, зарегистрированы вне Эстонии. В Евросоюзе сейчас действует около 500 платформ, на которых в 2022 году работали 28 миллионов человек.

Какие сервисы будут попадать под понятие «платформа»? Согласно законопроекту, это любое физическое или юридическое лицо, которое предоставляет услугу, полностью или частично оказываемую удаленно – через сайт либо мобильное приложение.

Данная услуга должна оказываться по инициативе клиента, значительная часть платы отчисляется оператору за организацию работы, при оказании услуги используются автоматические системы сбора информации и принятия решений, а целью этой услуги не является распределение имущества или продажа товара. В Эстонии директива напрямую затронет такие предприятия, оказывающие услуги такси, доставки и поиска работы, как, например, Bolt Technology OÜ, Wolt Eesti OÜ, Forus Takso Eesti AS, Uber Estonia OÜ и Goworkabit Estonia OÜ.