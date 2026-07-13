Выигравший заманчивый тендер строитель потерпел крах. Из фирмы вывели сотни тысяч евро
Тарту доверил крупный тендер новой дорожно-строительной компании, из которой в итоге вывели более миллиона евро, в том числе в фирму матери владельца. Теперь строительная компания находится на грани банкротства и попала в руки могильщика фирм.
В Тарту тендер на давно запланированные работы на улице Тульби выиграла начинающая компания Taristuproff, пообещавшая выполнить их за 660 000 евро. Однако в итоге городу пришлось привлечь другого подрядчика. Поэтому дорожное покрытие на улице появилось зимой, а не осенью.
Foto: Jassu Hertsmann
Компанию, получившую от Тарту сотни тысяч евро, основал Рихард-Элиас Рейноя, которому тогда было 20 лет.
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Выигрывавшая крупные тендеры Сил обороны фирма из двух человек платила работникам меньше минимальной заработной платы и выводила прибыль в виде дивидендов. По мнению налогового эксперта, это похоже на схему с OÜ.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.