Назад «В мире стало больше миллионеров – это наша целевая аудитория». Как идут дела у эстонских экспортеров? В мае экспорт товаров из Эстонии вырос на 9%. Соответствует ли эта статистика реальному миру? Действительно ли оживает эстонский бизнес, ориентированный на продажи за рубеж?

«В этом году ожидаем рост не менее, чем на 10%», – рассказывает владелец завода Audes в Йыхви Игорь Тюрин.

«Объемы у нас растут из-за того, что мы очень маленькие и нишевые. Наша компания работает там, где конкурентам неинтересно из-за слишком маленькой ниши или небольших доходов. Мы же не гонимся за деньгами: наша задача скорее сохранить 80 высокоинтеллектуальных рабочих мест», – добавил он.

Audes производит трансформаторы, дроссели и блоки питания, а также у нее целая линейка продукции, связанная со звуком: колонки, усилители, кондиционеры питания, корпуса. 100% продукции завода идет на экспорт. Больше всего, по словам Тюрина, в 2026 году продажи выросли в Китае, на Тайване, в Австралии, Великобритании и Индии.

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«За 2025 год количество миллионеров на глобусе увеличилось на миллион человек. Это – наша целевая аудитория, – описывает Тюрин аудио-сегмент своего бизнеса. – Это люди, которые с утра активно совершают покупки, а потом смотрят на банковский счет и понимают – не помогло. Денег все равно стало больше, придется снова тратить». Тюрин считает, что его компании удается расти за счет того, что она берется за заказы, которые неинтересны более крупным игрокам. Удается выигрывать конкуренцию за счет того, что компания больше подстраивается под клиента, чем другие. «Сейчас во всех западных странах, кроме Польши и Дании, спад промышленного производства. Во время кризиса часть поставщиков уходит с рынка, и их клиенты ищут, кто может выполнить нужную им работу. В этом и заключается возможность для таких компаний как наша», – говорит Тюрин. «Все, что мы делаем – это не складские позиции и не то, что указано в каталогах. У нас целиком и полностью заказные изделия. Такое ни в какую Азию не отдашь – здесь на первый план идет постоянное общение с клиентом, и у таких компаний как наша преимущество. Недавно один из заказчиков к нам приезжал, и мы целых три дня уделили исключительно тому, как их задумку довести до стадии производства на серийном заводе», – добавил он. Рано судить о французской революции У Hekotek, экспортирующей более 80% своей продукции, объемы продаж также растут, однако никакой связи с общеэстонской ежемесячной статистикой экспорта исполнительный директор этой компании Марго Музакко не видит. «У нас долгосрочные соглашения и крупные проекты - статистика за месяц в нашем случае вообще ничего не скажет. Большую часть проектов мы реализуем с декабря по март, поэтому тот факт, что в одном месяце мы "растем", а в другом – "падает", ни о чем в нашем случае не говорит. У нас только один проект может давать, скажем, 15 миллионов евро при общем обороте в 35 миллионов», – рассуждает он. Если брать продажи за более длительный период, то, по словам Музакко, результаты за 2024 год были слабыми, а прошлый и нынешний год наблюдается рост. Больше всего в этом году выросли продажи в Японию, куда Hekotek поставляет оборудование для обработки бревен на лесопильном заводе. Также у компании есть проекты во Франции и Швеции. Спокойная экономика – рост продаж Похожая динамика экспортных продаж наблюдается и у производителя металлоконструкций Fortaco Estonia: последние два года объемы экспортных продаж растут. Горячие новости Финский предприниматель: Финляндия застряла в комфорте, а Эстония все еще хочет расти Работающая в Эстонии компания Hanza продает два завода в Финляндии Китайский автопроизводитель BYD ищет место для второго завода в Европе KM Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

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«2024 год был провальным по объемам, – вспоминает генеральный директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова. – Потребители техники, для которых мы работаем, в тот период откладывали инвестиции. Сейчас и процентные ставки плюс-минус пришли в баланс, и общая ситуация способствует тому, что конечные потребители начинают больше покупать той техники, компоненты для которой мы делаем».

По словам Шабуновой, за последние несколько лет Fortaco удалось найти новых клиентов и открыть новый корпус в промышленном парке в Нарве.

«Вот уже со второй половины года мы выходим на стабильные объемы серийного производства, – отмечает Шабунова. – Мы же не работаем с мелкими клиентами – у нас только крупные международные компании, такие как Volwo, Kamatsu, John Deeler. И наши заказчики в целом распределяют так бизнес, чтобы он у нас был сбалансированным по объемам».

Шабунова отмечает, что на ее бизнес мало влияют внешнеполитические события вроде конфликта в Иране (их влияние если и есть, то сильно отложенное). Зато рост цен на электричество в 2021-2022 годах и начало полномасштабного вторжения в Украину. когда металл из этой страны перестал приходить, и нужно было переключиться на европейские цепочки поставок, оказали значительное влияние.

К чипсам пристрастили даже корейцев

Хорошо пошел экспорт и у компании Balsnack, производящей чипсы Piraat, Vigur и Kartuli Vahvel (на зарубежных рынках эти продукты имеют другие, англоязычные названия, например, Grand Chips). По словам директора по экспорту этой компании Марко Утсара, продажи за рубеж выросли на 20-25%.

Основные экспортные рынки Balskack – Финляндия, Швеция, также продукция продается в Корею, Саудовскую Аравию, Японию, Бразилию и США. Больше всего вырос экспорт в Корею.

По словам Утсара, всех экспортных партнеров для Balsnack в итоге нашло государство.

«Клиентов мы нашли с помощью различных международных выставок по всему миру, которые организовали EIS, Союз предприятий пищевой промышленности, а также Торгово-сельскохозяйственная палата. Большую часть контактов и продаж мы получили именно по этим каналам», – поясняет он.

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Компьютер сломался – заказы не регистрируются

У находящегося в Нарве завода электромоторов Waldchnep, экспортирующего свою продукцию в Скандинавию, зарубежные продажи в последнее время не растут.

«Заказов стало даже меньше. Но это не из-за того, что происходит в в европейской или мировой экономике, а из-за некоторых проблемах с поставками у наших партнеров. Они перестраивают систему программного обеспечения, и новые заказы пока что не поступают в систему», – поясняет владелец Waldchnep Ааре Пихельгас.

Однако он не считает ситуацию кризисной и в будущем ожидает планомерного роста продаж.

«Думаю, что этот год завершим с прибылью, а дальше планируем не столько расширяться, сколько перестраивать то, что внутри и сделать наше производство более эффективным. Отдадим некоторые арендные площади, которые были вынуждены использовать из-за нехватки помещений. Сделаем холодный склад для товаров, которые не должны находиться в теплом помещении. Тем самым мы сможем имеющиеся помещения использовать более эффективно для производства и запустить вторую, третью смену», – рассказывает он о планах на будущее.

Нет четко выраженной динамики по экспорту и у таллиннского завода международной компании Stoneridge, производящего электронику, которая практически вся идет на экспорт.

«У нас нет каких-то резких взлетов или падений. Надеюсь, что такая стабильность сохранится и до конца года», – говорит руководитель Stoneridge Electronics AS Надежда Дементьева.

Производителям электроники фартит

Экспорт товаров в мае этого года вырос на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 62% экспорта составили товары эстонского происхождения.

Больше всего среди товаров эстонского происхождения экспортировались электрооборудование, древесина и изделия из древесины, а также сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары.

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По словам исполнительного директора Эстонского союза предприятий электротехнической промышленности Тыниса Варе, готовность европейских предприятий инвестировать увеличилась быстрее, чем растет внутреннее потребление в странах, являющихся для Эстонии основными экспортными партнерами.

«Технологические, телекоммуникационные и инфраструктурные компании обновляют свою оборудование и инфраструктуру, заказывая электронные компоненты и электрооборудование из Эстонии», – говорит он.

«Цепочки поставок стали более локальными, поскольку эскалация геополитической напряженности и уроки предыдущих кризисов поставок вынудили европейские компании возвратить производство из Китая и стран Азии. Эстонская электронная и электротехническая промышленность получила прямую выгоду от этой тенденции, поскольку наши предприятия могут предложить покупателям короткие сроки и стабильную надежность поставок», – добавил Варе.

«Гибкость и специализированные возможности наших компаний также способствовали росту сектора, поскольку эстонские производители специализируются на высокотехнологичном и более сложном промышленном оборудовании. Таким образом, местные заводы могут предлагать более мелкие и специфические партии продукции, способные удовлетворить определенный спрос на зарубежных рынках», – отметил он повышенную гибкость эстонских компаний.

Исполнительный директор Hajur Elekter AS Альвар Сассь подтверждает, что спрос на электрооборудование растет как в Эстонии, так и по всему миру, чему способствуют развитие электрификации, инвестиции в развитие электросетей, развитие искусственного интеллекта и рост сектора центров обработки данных.

«В одной только Финляндии прогнозируемый рост потребления электроэнергии в ближайшие десятилетия составляет до 50%, что также создает дополнительный спрос для эстонских компаний», – отмечает он.

Не случайность, а тенденция

Экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн считает, что рост экспорта в мае на 9% – не случайная флуктуация, я тренд.

«Поскольку он вырос на 9% именно в сравнении с прошлым годом, это нельзя списать только на сезонные явления. Это и правда реальный рост», – говорит Вийльманн.

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«Конечно, если смотреть на цифры, то там мы видим, быстрее растет реэкспорт, то есть какой-то продукт ввозится в Эстонию, к нему что-то добавляется (формируется добавленная стоимость) и затем реэкспортируется. Эта часть экспорта выросла сразу на 15%, а наш чистый эстонский экспорт, где собственно эстонская составляющая выше, он увеличился на 5%. Но даже это положительное явление», – считает экономист.

По словам Вийльманн, сейчас идет восстановление экономики Эстония, и первым делом это отражается на статистике по экспорту, являющемуся локомотивом экономического роста.

Восстановление идет, мы уже видим это в экономике в целом. Экспорт – это наша передовая, именно он вытягивает нас из кризиса», – считает она.