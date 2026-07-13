Биржевые заявки по акциям Ekspress Grupp будут отменены

После 13 лет в Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу в начале этого года решила сделать шаг в сторону. Теперь она делит свое время между Эстонией и Венгрией, консультируя крупнейшую независимую медиагруппу страны по вопросам цифровой трансформации и внося вклад в стратегию Coop Pank как новый член совета.