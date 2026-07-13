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Биржевые заявки по акциям Ekspress Grupp будут отменены

В связи с процедурой выкупа AS Ekspress Grupp биржа Nasdaq Tallinn отменит все действующие бессрочные заявки на сделки с акциями компании.
План крупного акционера Ekspress Grupp Ханса Х. Луйка вывести компанию с биржи переходит к следующему этапу.
  • План крупного акционера Ekspress Grupp Ханса Х. Луйка вывести компанию с биржи переходит к следующему этапу.
  • Foto: Raul Mee
Решение биржи связано с итогами очередного общего собрания акционеров Ekspress Grupp, прошедшего 1 июня. Акционеры одобрили выкуп долей миноритариев и начало процедуры исключения акций компании из основного списка Nasdaq Tallinn.
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