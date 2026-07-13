Биржевые заявки по акциям Ekspress Grupp будут отменены

План крупного акционера Ekspress Grupp Ханса Х. Луйка вывести компанию с биржи переходит к следующему этапу.
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Решение биржи связано с итогами очередного общего собрания акционеров Ekspress Grupp, прошедшего 1 июня. Акционеры одобрили выкуп долей миноритариев и начало процедуры исключения акций компании из основного списка Nasdaq Tallinn.
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