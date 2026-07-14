Инфляция в США показала самое сильное снижение за шесть лет

До публикации отчета инвесторы все больше склонялись к тому, что на июльском заседании Федеральная резервная система США повысит процентные ставки.
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По сравнению с маем потребительские цены упали на 0,4%, а годовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,5%. В последний раз столь резкое месячное снижение цен в США фиксировалось в апреле 2020 года, в начале пандемии коронавируса.
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