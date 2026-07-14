Назад Инфляция в США показала самое сильное снижение за шесть лет Потребительские цены в США в июне снизились самыми быстрыми темпами за последние шесть лет, дав американцам передышку после стремительного роста цен с начала года, сообщает CNBC.

По сравнению с маем потребительские цены упали на 0,4%, а годовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,5%. В последний раз столь резкое месячное снижение цен в США фиксировалось в апреле 2020 года, в начале пандемии коронавируса.