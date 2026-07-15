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Рост экономики Китая замедлился до минимума за три года

Во втором квартале экономика Китая показала самый слабый рост за последние три года. В скромных темпах роста все заметнее проявляются структурные проблемы экономики.
Экономический рост Китая все сильнее зависит исключительно от экспорта промышленной продукции.
  • Экономический рост Китая все сильнее зависит исключительно от экспорта промышленной продукции.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Согласно официальным данным, во втором квартале экономика Китая выросла на 4,3%, не оправдав ожиданий аналитиков и не достигнув официальной цели Коммунистической партии. Проблема заключается не только в слабых темпах роста, но и в его характере.
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