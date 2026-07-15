Назад Рост экономики Китая замедлился до минимума за три года Во втором квартале экономика Китая показала самый слабый рост за последние три года. В скромных темпах роста все заметнее проявляются структурные проблемы экономики.

Согласно официальным данным, во втором квартале экономика Китая выросла на 4,3%, не оправдав ожиданий аналитиков и не достигнув официальной цели Коммунистической партии. Проблема заключается не только в слабых темпах роста, но и в его характере.