Euribor достиг максимума за последние полтора года

С осени условия получения студенческого кредита станут значительно более выгодными и доступными для студентов. Инвесторы обсуждают, стоит ли при новых условиях брать студенческий кредит не для учебы, а для инвестирования.
Решение, которое сделает жилищные и бизнес‑кредиты дороже, должно сдержать ускорение инфляции на фоне энергетического кризиса и было ожидаемым. Сейчас инвесторы ловят любые сигналы о возможных будущих шагах регуляторов.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.