Производитель модульных домов укрепился на рынке Финляндии и более чем удвоил оборот

Члены правления и владельцы Revonia Кристо Кекконен и Рауно Оя.
Foto: Лийз Трейманн
Коммерческая прибыль Revonia по итогам прошлого года составила почти 0,8 млн евро, увеличившись за год почти в девять раз. Годом ранее она составляла 90 000 евро. Чистая прибыль компании также достигла 0,8 млн евро, однако за год она выросла сразу в 11 раз.
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Несмотря на нестабильность на ключевых рынках, производитель погребов, модульных домов и укрытий Revonia вдвое увеличила оборот и в десять раз – прибыль. В том числе компания производит ядерные бункеры, и спрос на продукцию сохраняется как в Эстонии, так и за рубежом.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.