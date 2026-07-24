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Производитель модульных домов укрепился на рынке Финляндии и более чем удвоил оборот

Производитель бетонных модульных домов Revonia в прошлом году более чем удвоил оборот – до 7,7 млн евро. Крупнейшим рынком для компании стала Финляндия.
Члены правления и владельцы Revonia Кристо Кекконен и Рауно Оя.
  • Члены правления и владельцы Revonia Кристо Кекконен и Рауно Оя.
  • Foto: Лийз Трейманн
Коммерческая прибыль Revonia по итогам прошлого года составила почти 0,8 млн евро, увеличившись за год почти в девять раз. Годом ранее она составляла 90 000 евро. Чистая прибыль компании также достигла 0,8 млн евро, однако за год она выросла сразу в 11 раз.
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