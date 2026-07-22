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Управляющий фондом с доходностью 574% рассказал, как находить недооцененные акции

Томми Сауккорийпи, много лет управляющий фондом шведского банка SEB, успешно опережает рынок. Он рассказал, какие общие черты ищет у будущих лидеров роста.
В портфеле Томми Сауккорийпи, много лет управляющего фондом шведского банка SEB, есть несколько компаний, которые рынок, по его мнению, сейчас недооценивает. Одна из них – торгующаяся на Стокгольмской бирже Traton.
  • В портфеле Томми Сауккорийпи, много лет управляющего фондом шведского банка SEB, есть несколько компаний, которые рынок, по его мнению, сейчас недооценивает. Одна из них – торгующаяся на Стокгольмской бирже Traton.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Томми Сауккорийпи работает на фондовом рынке с 1994 года. Сейчас он управляет в SEB активами примерно на 51 млрд датских крон, или почти 6,8 млрд евро, и опережает рынок с 2011 года.
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