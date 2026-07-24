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Передовица Äripäev: покупая билет airBaltic, позаботьтесь о дополнительной страховке

Те, кто сегодня хотят купить авиабилеты airBaltic, конечно, могут это сделать, однако сразу после покупки стоит задуматься о дополнительной страховке, рекомендует Äripäev в передовице.
Передовица Äripäev: покупая билет airBaltic, позаботьтесь о дополнительной страховке
  • Foto: Anti Veermaa
Речь идет о дополнительной страховке от срыва поездки, которая позволит получить компенсацию и в случае прекращения работы авиакомпании. Обычная туристическая страховка, как правило, такой защиты не предусматривает.
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