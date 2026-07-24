Передовица Äripäev: покупая билет airBaltic, позаботьтесь о дополнительной страховке

Речь идет о дополнительной страховке от срыва поездки, которая позволит получить компенсацию и в случае прекращения работы авиакомпании. Обычная туристическая страховка, как правило, такой защиты не предусматривает.
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Министерство транспорта Литвы разрабатывает план действий на случай, если латвийская авиакомпания airBaltic сократит число рейсов или полностью уйдет с литовского рынка. Об этом сообщил министр транспорта Юрас Таминскас на фоне ухудшения финансового положения перевозчика.
Билет на самолет еще не гарантирует, что пассажир действительно улетит и не потеряет деньги – если авиакомпания окажется неплатежеспособной, вернуть стоимость билета бывает сложно даже при наличии туристической страховки. Но есть несколько возможностей свести эти риски к минимуму.
Авиакомпания AirBaltic объявила о том, что проведет аудит рейсов, запланированных на лето, и некоторые из них, возможно, придется отменить. Кто может защитить пассажира от потерь денег и обязан ли турист соглашаться на альтернативный рейс или ваучер? Объясняют страховщик, юрист и представитель турфирмы.
Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.