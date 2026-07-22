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Разработчик ПО выплатил владельцам почти 50 млн евро дивидендов

Разработчик программного обеспечения Pawatech, работающий главным образом на африканском рынке, в прошлом году получил 100,5 млн евро выручки и выплатил владельцам 49,1 млн евро дивидендов.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Raul Mee
Выручка Pawatech OÜ за год выросла на 28%, тогда как чистая прибыль снизилась на 28% и составила 36,3 млн евро.
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