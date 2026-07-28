Apple снова стала самой дорогой компанией в мире

В понедельник акции Apple установили новый внутридневной рекорд, достигнув 338,18 доллара.
Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix
В понедельник акции компании подорожали более чем на 1%, в результате чего рыночная капитализация Apple выросла примерно до 4,94 трлн долларов. Капитализация Nvidia в то же время составляла 4,8 трлн долларов, а акция компании снизилась на 4,5%.
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