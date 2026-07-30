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Инвестор Тоомас: летний прогноз по акции-ракете оправдался, но ее цена уязвимее, чем кажется

Американский производитель топливных элементов Bloom Energy представил настолько сильные результаты за второй квартал, что аналитикам пришлось срочно повышать прогнозы.
Bloom Energy занимает уникальное положение в энергетическом секторе. Среди ее прямых конкурентов – другие производители топливных элементов, такие как Plug Power и FuelCell Energy, которые по-прежнему несут крупные убытки.
  • Bloom Energy занимает уникальное положение в энергетическом секторе. Среди ее прямых конкурентов – другие производители топливных элементов, такие как Plug Power и FuelCell Energy, которые по-прежнему несут крупные убытки.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Bloom Energy также была одной из акций-ракет, о которых говорили этим летом на Инвестиционном фестивале.
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