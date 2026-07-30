Инвестор Тоомас: летний прогноз по акции-ракете оправдался, но ее цена уязвимее, чем кажется

Bloom Energy занимает уникальное положение в энергетическом секторе. Среди ее прямых конкурентов – другие производители топливных элементов, такие как Plug Power и FuelCell Energy, которые по-прежнему несут крупные убытки.
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Bloom Energy также была одной из акций-ракет, о которых говорили этим летом на Инвестиционном фестивале.
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