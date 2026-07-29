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Срок смены пенсионного фонда приближается: лучшие фонды показали двузначную доходность

Сменить фонд второй пенсионной ступени можно до 31 июля. Но стоит ли вообще менять фонд и чем руководствоваться при выборе? Äripäev сравнил доходность и комиссии фондов, а также спросил экспертов, на что следует обратить внимание.
Распределение пенсионных накоплений между несколькими индексными фондами, которые инвестируют преимущественно в одни и те же мировые акции, может не дать желаемого эффекта. «Состав этих индексных фондов примерно на 90% совпадает», – отметила председатель совета Tuleva и обладатель титула «Инвестор года 2023» Кристи Сааре.
  • Распределение пенсионных накоплений между несколькими индексными фондами, которые инвестируют преимущественно в одни и те же мировые акции, может не дать желаемого эффекта. «Состав этих индексных фондов примерно на 90% совпадает», – отметила председатель совета Tuleva и обладатель титула «Инвестор года 2023» Кристи Сааре.
  • Foto: Liis Treimann
При смене пенсионного фонда необходимо решить, направлять ли в новый фонд только будущие взносы или перевести туда все накопленные средства. По мнению председателя совета Tuleva Кристи Сааре, выбор прежде всего зависит от причины смены фонда.
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