Центробанкиры в Джексон-Хоуле: упрямая инфляция может привести к новому повышению ставок
На ежегодном экономическом симпозиуме Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле три высокопоставленных представителя американского центробанка предупредили об устойчивой инфляции, намекнув на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.
Доходности долгосрочных гособлигаций крупнейших экономик продолжают обновлять двадцатилетние максимумы. Последствия этого роста распространяются далеко за пределы долгового рынка, затрагивая бюджетную политику многих стран, спрос внутри их экономик, стоимость капитала, инвестиции и фондовые рынки. Не останется в стороне и Эстония.
В последние годы вечер публикации отчетности Nvidia превратился на Уолл-стрит в отдельный ритуал. Компания в очередной раз демонстрирует рекордные показатели, опережает прогнозы аналитиков, и первая реакция — акции все равно идут вниз.
Канада объявила об ответных пошлинах на американские товары почти на 20 миллиардов долларов США, а также представила масштабный пакет поддержки для смягчения последствий торговой войны, передает Reuters.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.