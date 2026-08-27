Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%314,01
  • OMX Riga0,47%955,4
  • OMX Tallinn0,01%2 144,26
  • OMX Vilnius0,06%1 501,6
  • S&P 5000,72%7 730,99
  • DOW 300,00%53 569,44
  • Nasdaq 1,57%26 541,35
  • FTSE 1000,18%10 811,77
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,12
  • OMX Baltic0,06%314,01
  • OMX Riga0,47%955,4
  • OMX Tallinn0,01%2 144,26
  • OMX Vilnius0,06%1 501,6
  • S&P 5000,72%7 730,99
  • DOW 300,00%53 569,44
  • Nasdaq 1,57%26 541,35
  • FTSE 1000,18%10 811,77
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,12

Центробанкиры в Джексон-Хоуле: упрямая инфляция может привести к новому повышению ставок

На ежегодном экономическом симпозиуме Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле три высокопоставленных представителя американского центробанка предупредили об устойчивой инфляции, намекнув на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.
Глава Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак предупредила в Джексон-Хоуле, что инфляция уже более пяти лет остается выше целевого уровня и пришло время действовать.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.08.26, 06:00
Рынок сделал деньги дороже: как это отразится на Эстонии
Доходности долгосрочных гособлигаций крупнейших экономик продолжают обновлять двадцатилетние максимумы. Последствия этого роста распространяются далеко за пределы долгового рынка, затрагивая бюджетную политику многих стран, спрос внутри их экономик, стоимость капитала, инвестиции и фондовые рынки. Не останется в стороне и Эстония.
Инвестор Тоомас
  • 27.08.26, 14:11
Инвестор Тоомас: мои руки дрожали напрасно — результаты Nvidia дают повод для праздника
В последние годы вечер публикации отчетности Nvidia превратился на Уолл-стрит в отдельный ритуал. Компания в очередной раз демонстрирует рекордные показатели, опережает прогнозы аналитиков, и первая реакция — акции все равно идут вниз.
Новости
  • 25.08.26, 17:29
Биржи США с трудом восстанавливаются после вчерашнего падения
Американские биржи начали вторник ростом, проигнорировав напряженность в отношениях с Ираном и Канадой, предстоящую публикацию финансовых результатов Nvidia и выступление нового главы ФРС.
Новости
  • 25.08.26, 20:39
Канада ввела дополнительные пошлины на американские товары
Канада объявила об ответных пошлинах на американские товары почти на 20 миллиардов долларов США, а также представила масштабный пакет поддержки для смягчения последствий торговой войны, передает Reuters.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 26.08.26, 18:36
Саудовский инвестор об аукционе E-Piim: мы ожидали значительно более низкой итоговой цены
2
Подсказка
  • 27.08.26, 06:00
Ремонт машины в полтора раза дороже ее покупки: как не попасть на крючок автодилера?
3
Биржа
  • 26.08.26, 08:34
«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
4
Новости
  • 26.08.26, 11:18
Завод по сортировке отходов в Маарду расширят: бизнес получил 3 млн от государства
5
Новости
  • 27.08.26, 16:17
Продавец ягод No Bananas подал заявление о банкротстве из-за долгов по налогам
6
Новости
  • 27.08.26, 11:00
ЦРУ, вероятно, предостерегло Кремль от нападения на страны Балтии

Последние новости

Новости
  • 28.08.26, 15:19
Швеция удивила темпами экономического роста
Биржа
  • 28.08.26, 14:32
Миллиардный дата-центр под Таллинном напоминает матрешку
Новости
  • 28.08.26, 13:08
ЕС хочет навести порядок в отчетности по упаковке
Новости
  • 28.08.26, 12:33
Госконтроль: путаница в учете Минобороны грозит нецелевыми тратами
Новости
  • 28.08.26, 11:45
Новые требования к платформам не пугают Bolt и Wolt
Новости
  • 28.08.26, 10:38
Õhtuleht объединяется с Delfi Meedia
Новости
  • 28.08.26, 09:41
Строитель: объемы растут, но...
Биржа
  • 28.08.26, 09:13
Из рыночной стоимости Alphabet испарились 692 млрд долларов

Сейчас в фокусе

При покупке старых автомобилей человек всегда рискует столкнуться со скрытыми дефектами, на устранение которых он может потратить денег в разы больше.
Подсказка
  • 27.08.26, 06:00
Ремонт машины в полтора раза дороже ее покупки: как не попасть на крючок автодилера?
Неожиданный визит директора ЦРУ в Москву породил несколько версий.
Новости
  • 27.08.26, 11:00
ЦРУ, вероятно, предостерегло Кремль от нападения на страны Балтии
«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
Биржа
  • 26.08.26, 08:34
«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
Торговый прилавок продавца ягод No Bananas.
Новости
  • 27.08.26, 16:17
Продавец ягод No Bananas подал заявление о банкротстве из-за долгов по налогам
Руководители Eesti Energia и входящей в ее состав Enefit Industry открыли новый завод сланцевого масла под Нарвой.
Новости
  • 27.08.26, 15:59
«Мы не справляем поминки, мы празднуем рождение»: на фоне неопределенности Enefit Industry открыла новый завод
Делегация саудовской биржевой компании во главе с исполнительным директором Ахмадом бин Даудом посетила Таллинн и обсудила планы в отношении Пайдеского сырного завода с министром регионального развития и сельского хозяйства Хендриком Йоханнесом Террасом.
Интервью
  • 26.08.26, 18:36
Саудовский инвестор об аукционе E-Piim: мы ожидали значительно более низкой итоговой цены
Субсидия подойдет, например, компании, которая ведет складской учет в Excel, вручную вводит заказы или многократно переносит одни и те же данные из одной системы в другую.
Новости
  • 27.08.26, 12:40
Малые предприятия смогут получить от EIS субсидию на покупку программного обеспечения для бизнеса
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026