Из рыночной стоимости Alphabet испарились 692 млрд долларов

В Ида-Вирумаа по-прежнему не хватает квалифицированных работников, хотя регион лидирует в Эстонии по безработице, новые специалисты пока не успевают заменить уходящих на пенсию. На «Деловом круизе» в Нарве предприниматели и эксперты обсуждали, как переобучать людей под потребности промышленности и где компаниям искать финансирование.