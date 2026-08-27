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Из рыночной стоимости Alphabet испарились 692 млрд долларов

Материнская компания Google – Alphabet – долгое время была лидером роста в технологическом секторе, однако в последнее время над компанией сгустились тучи, пишет Bloomberg.
Несмотря на снижение рыночной стоимости, ожидания рынка в отношении материнской компании Google остаются высокими: инвесторы ждут убедительных доказательств окупаемости инвестиций в искусственный интеллект.
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