Из рыночной стоимости Alphabet испарились 692 млрд долларов

Самые известные институциональные инвесторы мира во втором квартале радикально изменили свои портфели, вложив миллиарды долларов в космическую отрасль и финансовую инфраструктуру и одновременно значительно сократив риски в секторе полупроводников.
В Ида-Вирумаа по-прежнему не хватает квалифицированных работников, хотя регион лидирует в Эстонии по безработице, новые специалисты пока не успевают заменить уходящих на пенсию. На «Деловом круизе» в Нарве предприниматели и эксперты обсуждали, как переобучать людей под потребности промышленности и где компаниям искать финансирование.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.