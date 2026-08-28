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Объем строительства вырос второй квартал подряд

Во втором квартале 2026 года эстонские строительные компании выполнили в Эстонии и за рубежом на 3,8% больше работ, чем годом ранее, а на внутреннем строительном рынке обьем вырос на 4,6%, сообщил Департамент статистики.
При этом спрос на новые здания, особенно жилые, снижается уже продолжительное время.
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