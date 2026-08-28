Объем строительства вырос второй квартал подряд

Во втором квартале 2026 года эстонские строительные компании выполнили в Эстонии и за рубежом на 3,8% больше работ, чем годом ранее, а на внутреннем строительном рынке обьем вырос на 4,6%, сообщил Департамент статистики.
Исполнительный директор саудовской биржевой компании BinDawood Ахмад бин Дауд признал в интервью Äripäev, что итоговая цена обанкротившихся заводов E-Piim в Пайде и Пылтсамаа оказалась для компании неожиданно высокой.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.