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Novo Nordisk обновит бренд и сменит название

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk сменит название и логотип и впредь будет использовать имя Novo. Новый бренд представят инвесторам 21 сентября на дне инвестора в Лондоне.
Смена названия датского фармацевтического гиганта будет сопровождаться и обновлением логотипа. Изображенный на нем бык Апис будет развернут в другую сторону и впредь станет смотреть вправо.
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