За последние десять лет Novo Nordisk объявила о приобретении 16 фармацевтических или биотехнологических компаний. К настоящему времени половина этих проектов либо прекращена, либо столкнулась с проблемами. Крупный банк критикует прежние результаты компании.
Американская программа Medicare открывает пожилым людям доступ к препаратам для снижения веса, что может принести Novo Nordisk и Eli Lilly миллионы новых пациентов, однако долгосрочное будущее программы пока остается неясным.
Препараты против ожирения часто приходится принимать всю оставшуюся жизнь, но люди с более скромным доходом не могут позволить себе такое длительное лечение. Зато покупка лекарства по полной цене и главным образом в эстетических целях вполне по карману более обеспеченным.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.