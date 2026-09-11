Суд объявил банкротом бывшего мэра Таллинна

Главной причиной финансовых проблем погрязшей в долгах телекоммуникационной компании Levikom стал принудительный отзыв государством бессрочной лицензии на использование частот, заявил бывший политик Тынис Пальтс, который три года назад попытался спасти компанию.
Компания Pambos Holding, связанная с бывшим мэром Таллинна и политиком партии «Отечество» Тынисом Пальтсом, не подала отчетность и получила штраф от регистрационного отделения Тартуского уездного суда. Кроме того, компания также является фигурантом уголовного расследования.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.