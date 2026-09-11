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Суд объявил банкротом бывшего мэра Таллинна

Суд объявил банкротом бывшего мэра Таллинна, предпринимателя и политика партии «Отечество» Тыниса Пальтса.
Несколько лет назад Тынис Пальтс обращался в суд с заявлением о санации Levikom, однако недавно телекоммуникационная компания обанкротилась. Теперь суд объявил банкротом и самого Пальтса.
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