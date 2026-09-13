Revolut сообщил об утечке данных клиентов из-за поддельных запросов госорганов
Британский финтех Revolut подтвердил утечку конфиденциальных данных клиентов. Информация была передана неавторизованной третьей стороне после того, как компания получила мошеннические запросы, отправленные с настоящего домена электронной почты государственного учреждения.
“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“
«Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела», — говорит таллиннский парикмахер Хейки Ростер. Но мы звоним не по личному вопросу и не по поводу его работы: на его имя зарегистрирована компания, которая в прошлом году без единого работника сделала оборот свыше пяти миллионов евро. Однако делиться секретом успеха Ростер не хочет.
За последние пару недель инвестор Лев Долгачев приобрел 50 000 акций LHV. Принять решение ему помогло опубликованное в Äripäev интервью с Райном Лыхмусом. В то же время сам Долгачев не полностью доволен работой банка.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.