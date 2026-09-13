Revolut сообщил об утечке данных клиентов из-за поддельных запросов госорганов

“Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела“

«Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела», — говорит таллиннский парикмахер Хейки Ростер. Но мы звоним не по личному вопросу и не по поводу его работы: на его имя зарегистрирована компания, которая в прошлом году без единого работника сделала оборот свыше пяти миллионов евро. Однако делиться секретом успеха Ростер не хочет.