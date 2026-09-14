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AirBaltic подала в США заявление о защите от банкротства

Латвийская авиакомпания airBaltic, занимающая значительную долю рынка в Таллиннском аэропорту, подала в Нью-Йорке заявление о защите от банкротства, чтобы реструктурировать значительный объем долга.
AirBaltic обещает, что во время реструктуризации рейсы будут выполняться по расписанию.
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