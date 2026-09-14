AirBaltic подала в США заявление о защите от банкротства

KM Content Marketing

Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.