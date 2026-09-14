Российский беспилотник атаковал поезд у границы с Польшей

По данным компании, поездную бригаду заранее предупредили об угрозе. Пассажиров успели эвакуировать, а локомотив перед атакой отцепили от состава.
В это же время по той же железнодорожной линии следовал поезд с европейскими политиками, дипломатами и чиновниками. Среди пассажиров находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер, депутаты бундестага и представители других европейских стран, сообщает Der Spiegel.
Этот состав атакован не был. Около пяти часов утра его остановили неподалеку от польской границы из-за ударов в районе железной дороги и начали частичную эвакуацию. Вскоре тревогу отменили, поскольку новых беспилотников обнаружено не было. Пассажиры возвращались из Киева после международной конференции Yalta European Strategy.