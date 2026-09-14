Российский беспилотник атаковал поезд у границы с Польшей

После удара движение поездов через Ягодин было временно нарушено. «Укрзалізниця» сообщила о значительных задержках, однако позднее движение в обоих направлениях удалось восстановить.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака в районе Ягодина стала продолжением ударов по украинской пограничной инфраструктуре, и призвал западные страны усилить санкционное давление на Россию.

В тот же день в приграничных районах Польши жителей предупредили об угрозе воздушной атаки. Польские военные подняли в воздух авиацию и привели в повышенную готовность системы ПВО и радиолокационной разведки. Позднее тревогу отменили.