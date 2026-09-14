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Российский беспилотник атаковал поезд у границы с Польшей

Российский беспилотник утром 13 сентября нанес удар по локомотиву пассажирского поезда Киев — Варшава в Волынской области, примерно в двух километрах от польской границы. Пострадавших нет, сообщила «Укрзалізниця».
В соседнем поезде находился бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.
  • В соседнем поезде находился бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.
  • Foto: Scanpix
По данным компании, поездную бригаду заранее предупредили об угрозе. Пассажиров успели эвакуировать, а локомотив перед атакой отцепили от состава.
В это же время по той же железнодорожной линии следовал поезд с европейскими политиками, дипломатами и чиновниками. Среди пассажиров находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер, депутаты бундестага и представители других европейских стран, сообщает Der Spiegel.
Этот состав атакован не был. Около пяти часов утра его остановили неподалеку от польской границы из-за ударов в районе железной дороги и начали частичную эвакуацию. Вскоре тревогу отменили, поскольку новых беспилотников обнаружено не было. Пассажиры возвращались из Киева после международной конференции Yalta European Strategy.
После удара движение поездов через Ягодин было временно нарушено. «Укрзалізниця» сообщила о значительных задержках, однако позднее движение в обоих направлениях удалось восстановить.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака в районе Ягодина стала продолжением ударов по украинской пограничной инфраструктуре, и призвал западные страны усилить санкционное давление на Россию.
В тот же день в приграничных районах Польши жителей предупредили об угрозе воздушной атаки. Польские военные подняли в воздух авиацию и привели в повышенную готовность системы ПВО и радиолокационной разведки. Позднее тревогу отменили.
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