Иран обвиняет США в нападении на торговое судно в Ормузском проливе
Иран обвинил Соединенные Штаты в нападении на иранское торговое судно в Ормузском проливе ранним утром в воскресенье. По данным иранских властей, в результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и инфляция еще долго будет значительно превышать установленный целевой уровень. По ожиданиям центрального банка, в ближайшие три года она не опустится до 2%.
Фондовые рынки США в среду завершили торги в минусе уже третий день подряд: цена нефти Brent резко превысила отметку в 100 долларов, а доходности государственных облигаций поднялись до максимального уровня за последние годы.
Американские фондовые рынки в четверг снизились, поскольку цены на нефть и доходность государственных облигаций США продолжили расти, а инвесторы оценивали свежие данные по инфляции цен производителей.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.