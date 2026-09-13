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Иран обвиняет США в нападении на торговое судно в Ормузском проливе

Иран обвинил Соединенные Штаты в нападении на иранское торговое судно в Ормузском проливе ранним утром в воскресенье. По данным иранских властей, в результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Ормузский пролив — один из важнейших в мире маршрутов транспортировки энергоресурсов, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.
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