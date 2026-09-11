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Таавет Хинрикус: когда я вложился в Anthropic, это был еще инопланетный научный проект

Инвестор Таавет Хинрикус, входящий в число самых состоятельных людей Эстонии, не раз удачно вкладывался в рискованные проекты и получал солидную прибыль. Сам он не придает большого значения своему состоянию и сосредоточен на поиске новых единорогов.
Таавет Хинрикус вместе со своей инвестиционной командой получил солидную доходность от нескольких вложений в искусственный интеллект, но инвестировал, например, и в недвижимость, и всемирно известный баскетбольный клуб.
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