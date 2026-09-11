Таавет Хинрикус: когда я вложился в Anthropic, это был еще инопланетный научный проект
Инвестор Таавет Хинрикус, входящий в число самых состоятельных людей Эстонии, не раз удачно вкладывался в рискованные проекты и получал солидную прибыль. Сам он не придает большого значения своему состоянию и сосредоточен на поиске новых единорогов.
В среду стартап‑предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус вместе с командой заложил краеугольный камень нового здания в принадлежащем ему квартале Крулли. В этом районе он планирует создать крупнейший предпринимательский центр Северной Европы.
В августе среди инвесторов преобладали медвежьи настроения, поэтому на биржах они действовали скорее осторожно. Акции производителей чипов укрепили свои позиции в верхней части рейтинга самых популярных акций.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.