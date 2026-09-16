Фондовые рынки США резко ушли в минус после решения по процентным ставкам
Американские фондовые рынки завершили торговый день снижением после того, как Федеральная резервная система решила повысить процентную ставку до диапазона 3,75–4,00% и намекнула на еще одно возможное повышение ставки в этом году.
Американский фондовый рынок начал торги во вторник снижением: инвесторы готовились к решению Федеральной резервной системы по процентной ставке, которое будет объявлено в среду, а также следили за дискуссией о безопасности искусственного интеллекта вокруг Anthropic, вызванной новой статьей главы компании Дарио Амодеи.
План Мико-Ове Нийнемяэ уйти из недвижимости нарушила короткая встреча в лондонском кафе с предпринимателем в сфере программного обеспечения Мартином Сало. Теперь они вместе запускают ИИ-фабрику стоимостью в миллиард евро, среди инвесторов которой – известные эстонские бизнесмены.
Результаты компаний Балтийской биржи за второй квартал показали, что экономика региона набирает обороты, однако это восстановление пока не в равной степени отражается на прибыли компаний. Например, результаты литовской энергетической компании Ignitis Grupė не оправдали ожиданий ни Swedbank, ни Enlight Research, однако установленные ими целевые цены по-прежнему указывают на значительный потенциал роста акций.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.