Фондовые рынки США резко ушли в минус после решения по процентным ставкам

Результаты компаний Балтийской биржи за второй квартал показали, что экономика региона набирает обороты, однако это восстановление пока не в равной степени отражается на прибыли компаний. Например, результаты литовской энергетической компании Ignitis Grupė не оправдали ожиданий ни Swedbank, ни Enlight Research, однако установленные ими целевые цены по-прежнему указывают на значительный потенциал роста акций.