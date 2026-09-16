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Центробанк США повысил процентные ставки впервые с 2023 года

Федеральная резервная система в среду повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов – до диапазона 3,75–4,00%, сообщил Yahoo Finance.
Новый глава ФРС Кевин Уорш вступил в должность в мае этого года.
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