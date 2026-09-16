Центробанк США повысил процентные ставки впервые с 2023 года

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума за 19 лет
Американские фондовые рынки снижались второй день подряд, в то время как доходность десятилетних государственных облигаций перед объявлением решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду поднялась до самого высокого уровня с 2007 года. Рынки ожидают от центробанка повышения ставки.
Американский фондовый рынок начал торги во вторник снижением: инвесторы готовились к решению Федеральной резервной системы по процентной ставке, которое будет объявлено в среду, а также следили за дискуссией о безопасности искусственного интеллекта вокруг Anthropic, вызванной новой статьей главы компании Дарио Амодеи.
LHV Group в августе показала самый сильный месяц в этом году и увеличила чистую прибыль до 10,7 миллиона евро. Несмотря на сильный месяц, по итогам восьми месяцев банковская группа отстает от плана по прибыли на 4,6 миллиона евро.
Департамент конкуренции прекратил надзорное производство в отношении продавца топлива Olerex, начатое в ноябре 2023 года: собранные в ходе разбирательства данные не выявили признаков нарушения Закона о конкуренции.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.