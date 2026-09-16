Центробанк США повысил процентные ставки впервые с 2023 года

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума за 19 лет

Американские фондовые рынки снижались второй день подряд, в то время как доходность десятилетних государственных облигаций перед объявлением решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду поднялась до самого высокого уровня с 2007 года. Рынки ожидают от центробанка повышения ставки.