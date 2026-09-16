Эстонские ученые: разработку самых мощных моделей ИИ следует замедлит
Профессора искусственного интеллекта Тартуского университета и TalTech считают, что внедрение искусственного интеллекта не следует ограничивать, однако разработку наиболее мощных систем нужно замедлить.
Призывы замедлить развитие искусственного интеллекта оказали давление на акции технологических компаний. Акции японского инвестиционного конгломерата SoftBank упали на 13 процентов. Цена на нефть выросла более чем на 2,5%.
План Мико-Ове Нийнемяэ уйти из недвижимости нарушила короткая встреча в лондонском кафе с предпринимателем в сфере программного обеспечения Мартином Сало. Теперь они вместе запускают ИИ-фабрику стоимостью в миллиард евро, среди инвесторов которой – известные эстонские бизнесмены.
OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году, заявил генеральный директор компании Сэм Альтман в интервью журналу Fortune. По его словам, компании сейчас нужно больше времени для работы, связанной с безопасностью искусственного интеллекта.
Американские фондовые рынки завершили понедельник снижением, однако смогли несколько отыграть понесенные ранее за день потери после призыва пионеров индустрии искусственного интеллекта замедлить темпы развития технологии.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.