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Эстонские ученые: разработку самых мощных моделей ИИ следует замедлит

Профессора искусственного интеллекта Тартуского университета и TalTech считают, что внедрение искусственного интеллекта не следует ограничивать, однако разработку наиболее мощных систем нужно замедлить.
Человечество может потерять контроль над развитием искусственного интеллекта, предупреждает профессор искусственного интеллекта Тартуского университета Меэлис Кулль.
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