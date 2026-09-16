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Инвестор Тоомас: Novo сменила имя, но как забыть об убытках от акций?

Novo Nordisk хочет, чтобы отныне мы называли его просто Novo. А я тем временем смотрю на свой счет и вижу там нечто гораздо сложнее поддающееся ребрендингу: убыток в 15 903 евро.
Культура и бренд компании Novo, конечно, оказывают определенное влияние, однако быстрых изменений стоимости акций это не принесет.
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