Инвестор Тоомас: Novo сменила имя, но как забыть об убытках от акций?

Вокруг фармацевтической компании AstraZeneca ходят слухи о крупной сделке, которые напоминают шведам об одной из самых болезненных страниц в истории бизнеса страны, пишет датская деловая газета Børsen.
За последние десять лет Novo Nordisk объявила о приобретении 16 фармацевтических или биотехнологических компаний. К настоящему времени половина этих проектов либо прекращена, либо столкнулась с проблемами. Крупный банк критикует прежние результаты компании.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.