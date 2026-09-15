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ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: судоремонт и польский рынок

В тройке лидеров ТОПа самых богатых русскоязычных людей Эстонии изменений нет: как и в прошлом году, ее составляют Олег Осиновский, Федор Берман и Борис Скворцов, которым удалось за это время увеличить свое состояние.
Часть эстонских бизнесменов из верхушки ТОПа сделали ставку на Польшу и не прогадали.
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