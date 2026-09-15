ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: судоремонт и польский рынок
В тройке лидеров ТОПа самых богатых русскоязычных людей Эстонии изменений нет: как и в прошлом году, ее составляют Олег Осиновский, Федор Берман и Борис Скворцов, которым удалось за это время увеличить свое состояние.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.