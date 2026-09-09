Хинрикус хочет привлечь в Таллинн сотни стартапов с помощью Kasvuhoone
В среду стартап‑предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус вместе с командой заложил краеугольный камень нового здания в принадлежащем ему квартале Крулли. В этом районе он планирует создать крупнейший предпринимательский центр Северной Европы.
До сих пор вне поля зрения эстонских СМИ оставалось исключительное событие: эстонский предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус стал совладельцем клуба Portland Trail Blazers, выступающего в НБА – одной из самых престижных баскетбольных лиг мира. Хинрикус входит в группу инвесторов, которая купила клуб за 4,25 млрд долларов.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.