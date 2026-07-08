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Компания Таавета Хинрикуса вошла в число инвесторов мирового ИИ-лидера

Яан Таллинн не единственный: инвестиционная фирма Таавета Хинрикуса Skaala также имеет долю в компании Anthropic, работающей в сфере искусственного интеллекта.
Крупным владельцем инвестиционной компании Skaala является Таавет Хинрикус, которому принадлежит почти 95% компании.
  • Крупным владельцем инвестиционной компании Skaala является Таавет Хинрикус, которому принадлежит почти 95% компании.
  • Foto: Andras Kralla
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