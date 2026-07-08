Компания Таавета Хинрикуса вошла в число инвесторов мирового ИИ-лидера

До сих пор вне поля зрения эстонских СМИ оставалось исключительное событие: эстонский предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус стал совладельцем клуба Portland Trail Blazers, выступающего в НБА – одной из самых престижных баскетбольных лиг мира. Хинрикус входит в группу инвесторов, которая купила клуб за 4,25 млрд долларов.