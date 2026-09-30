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Владельцы миллионных портфелей пускают крупные суммы на ветер

Для портфеля объемом свыше миллиона евро даже улучшение доходности на 1–2 процентных пункта означает десятки тысяч евро. Однако инвесторы, наращивающие портфели стоимостью более миллиона евро, не считают доходность главным приоритетом.
Предприниматель и инвестор Райво Хейн стремится получать со своего портфеля доходность выше средней по рынку.
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