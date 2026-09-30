Владельцы миллионных портфелей пускают крупные суммы на ветер
Для портфеля объемом свыше миллиона евро даже улучшение доходности на 1–2 процентных пункта означает десятки тысяч евро. Однако инвесторы, наращивающие портфели стоимостью более миллиона евро, не считают доходность главным приоритетом.
Äripäev начинает годовой инвестиционный эксперимент, в рамках которого журналист биржевой редакции Яан Мартин Райк проверит, какие решения принимает искусственный интеллект и способен ли он превзойти доходность рынка. В игру он вкладывает реальные деньги.
Согласно свежему рейтингу стартапов, в Эстонии появился новый единорог – работающая в сфере кибербезопасности компания Blackwall. Однако, по словам одного из ключевых инвесторов фирмы, оснований для такой оценки пока нет, а настоящие новости еще впереди.
Предприниматель с докторской степенью Антон Ведешин, продавший в начале года свою компанию Vespia компании Veriff, развивает новый бизнес под названием Snoika, который помогает компаниям стать заметнее на ИИ-платформах.
В случае с Anthropic, создателем искусственного интеллекта Claude, очень легко смешать два разных вопроса: впечатляет ли компания с технологической точки зрения и являются ли ее акции хорошей инвестицией.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.