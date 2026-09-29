Назад Бизнесмен из ТОПа: война добавила вопросы безопасности и непрерывности работы Владелец Sona Pharm OÜ Остап Купновицкий, начинавший свою карьеру врачом, вывел компанию на международный фармацевтический рынок. Теперь он готовится к дальнейшему расширению в Европе и рассказал ДВ, что помогает его бизнесу расти, несмотря на войну в Украине и экономическую неопределенность.

Предприятие специализируется на оптовой торговле и дистрибуции лекарственных препаратов и других аптечных товаров. Основные направления, в которых она развивает продажи, – репродуктология, неврология, гастроэнтерология, офтальмология, онкология и эндокринология.

«Я начинал как врач, поэтому для меня всегда было важно, какие препараты мы представляем и какую реальную ценность они дают врачу и пациенту. Этот подход во многом определил и развитие Sona Pharm», – пояснил Остап Купновицкий специфику своего бизнеса.

Когда-то фирма сотрудничала с отдельными международными партнерами, но постепенно выросла в международную фармацевтическую компанию, работающую на рынках Европы и Центральной Азии. Сейчас Sona Pharm готовится к следующему этапу расширения в Европе.

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«Мы помогаем фармацевтическим компаниям выводить продукты на рынки и последовательно развивать их бизнес. Для этого нужны знание местной среды, сильные команды и способность доводить договоренности до результата. Именно на этом мы и строим долгосрочные партнерства», – отметил предприниматель. Сочетание общей координации и глубокого понимания местной специфики мы считаем одной из наших ключевых сильных сторон. Война в Украине добавила свои сложности В ТОПе богатых предпринимателей этого года от Äripäev Остап Купновицкий занял 194-е место, а его состояние увеличилось на 10,8 млн евро. Добиться хороших результатов, по словам бизнесмена, удалось благодаря укреплению позиций на существующих рынках, расширению ассортимента продукции и развитию новых партнерств. «За этим стоит большая работа команды. Важно понимать потребности рынка, последовательно реализовывать планы и своевременно реагировать на изменения», – назвал основные факторы успеха Купновицкий. Не последнюю роль в росте компании, по его словам, играет доверие партнеров. «Оно складывается из повседневной работы: насколько реалистично мы планируем, как выполняем обязательства и как решаем возникающие вопросы. Для нас это основа дальнейшего развития», – пояснил Купновицкий. В 2025 году фармацевтическая группа Sona Pharm OÜ, согласно годовому отчету, продолжила расширять международный бизнес. Головная компания зарегистрирована в Таллинне, а ее дочерние предприятия занимаются дистрибуцией лекарств в Украине и Казахстане (с 2004 года). В начале года концерн расширился: компания приобрела 100% украинского предприятия Sona-Pharm LLC. «Это стратегическое решение, которое должно укрепить позиции группы на зарубежных рынках, создать возможности для дальнейшего расширения в Украине и поддержать долгосрочный рост бизнеса», – указано в отчете. «Мы работаем в странах с разными экономическими и регуляторными условиями, поэтому постоянно учитываем изменения валютных курсов, логистики и покупательной способности, – отметил Купновицкий. – Война в Украине добавила к этому вопросы безопасности людей и непрерывности работы». Такая среда, по его словам, требует гибкости и одновременно очень четких приоритетов. «Для Sona Pharm главными остаются безопасность команды, качество продукции и надежность поставок. Ведь в конечном счете от нашей работы зависит доступность препаратов для пациентов», – подчеркнул предприниматель. «Именно в сложных условиях особенно важна способность быть надежным партнером: открыто обсуждать риски, заранее предлагать решения и ответственно относиться к договоренностям. Это требует сильных местных команд и согласованной работы специалистов в разных странах», – добавил Купновицкий. Несмотря на продолжающуюся войну, компания не прекратила работу в Украине. «Основная деятельность сосредоточена в Центральной Украине. По оценке руководства, этот регион был затронут российским вторжением в меньшей степени, чем некоторые другие части страны, а местные клиенты продолжают работу. Поэтому компания оценивает влияние войны на свой бизнес пока ограниченным», – говорится в отчете предприятия. Горячие новости В ТОПе русскоязычных богачей – хозяйка завода, работающего на Нидерланды. Мужчины-промышленники предпочитают Россию, Беларусь и Францию Новый глава Enefit предупреждает о трудной зиме. «Нам нужно еще больше генерирующих мощностей» Вместо декларации – данные о сделках: Эстония меняет отчетность по налогу с оборота KM Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

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Надо работать над привлекательностью Эстонии

На вопрос ДВ о своем отношении к эстонской экономической политике Остап Купновицкий ответил, что особое внимание следовало бы уделять последовательности решений и диалогу с бизнесом. «Конкуренция между странами за инвестиции и людей очень высокая. Важно, чтобы у компаний были основания выбирать Эстонию и связывать с ней свое будущее», – считает Купновицкий.

Как предприниматель он оценивает экономическую политику прежде всего с точки зрения того, насколько она позволяет планировать и развивать бизнес в долгосрочной перспективе.

«Для международной компании, такой как Sona Pharm, важны понятные правила, предсказуемая налоговая и регуляторная среда, эффективное администрирование и доступ к сильным специалистам. Эти факторы влияют на то, где предприятия размещают свои управленческие функции, создают рабочие места и инвестируют в развитие», – добавил Купновицкий.

Планирует расширяться

«На следующем этапе Sona Pharm будет укреплять действующий бизнес и постепенно расширять свое присутствие в Европе. Мы рассматриваем возможности в странах Балтии и на других европейских рынках, оценивая прежде всего то, где наш опыт и компетенции могут принести наибольшую пользу», – поделился планами Купновицкий.

«Для наших партнеров это открывает возможность развивать бизнес сразу в нескольких государствах с единым подходом к сотрудничеству и сильными специалистами на каждом рынке. Сочетание общей координации и глубокого понимания местной специфики мы считаем одной из наших ключевых сильных сторон», – подчеркнул предприниматель.

Поэтому дальнейший рост, по его словам, связан не только с новыми продуктами и странами, но и с развитием команд, процессов и качества управления. Отдельный акцент в годовом отчете сделан на цифровизации: компания собирается внедрять SAP и CRM-системы (системы для управления финансами, продажами и отношениями с клиентами – прим. ред.), причем инвестиции только в CRM оцениваются примерно в 700 000 евро.

«Мы хотим, чтобы партнеры видели в Sona Pharm сильную международную компанию, которой можно доверить долгосрочное развитие своего бизнеса, а врачи и пациенты получали доступ к качественным препаратам», – пояснил Купновицкий.