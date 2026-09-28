Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,69%320,16
  • OMX Riga0,3%959,27
  • OMX Tallinn1,01%2 226,44
  • OMX Vilnius0,57%1 514,22
  • S&P 500−0,77%7 683,69
  • DOW 30−0,67%51 481,51
  • Nasdaq −0,92%26 820,38
  • FTSE 100−0,1%10 684,88
  • Nikkei 225−0,73%65 877,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,05
  • OMX Baltic0,69%320,16
  • OMX Riga0,3%959,27
  • OMX Tallinn1,01%2 226,44
  • OMX Vilnius0,57%1 514,22
  • S&P 500−0,77%7 683,69
  • DOW 30−0,67%51 481,51
  • Nasdaq −0,92%26 820,38
  • FTSE 100−0,1%10 684,88
  • Nikkei 225−0,73%65 877,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,05

Создатели нашумевшего «здорового» лимонада получили предписание и штраф от надзорного ведомства

Департамент сельского хозяйства и продовольствия проверил сверхпопулярный лимонад Filly, вынес предписание и за невыполнение требований назначил также штраф (принудительный платеж). Компания-производитель при этом активно сотрудничает с ведомством.
Владельцы Filly: Ева Каарин Рунги, Кейли Сюкийайнен и Герт-Кристьян Рунги.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.09.26, 12:35
Создатели сверхпопулярного напитка за одно лето продали объем, рассчитанный на два года
Функциональный лимонад Filly, появившийся в магазинах в конце мая, за первые три месяца разошелся тиражом более полумиллиона банок. Это почти вдвое больше, чем основатели бизнеса по производству напитков прогнозировали на весь первый год.
  • KM
Content Marketing
  • 22.05.26, 15:57
Лавандовая ферма ожидает начала лета, гостей и новых хозяев
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.
Новости
  • 17.04.26, 06:00
Фабрикант из Нымме поставил рога всей Европе и возглавил Банк Эстонии
Верблюжья шерсть, аптечные пилюли и даже загадочные «искусственные рога» – на всех этих товарах умел зарабатывать Оскар Керсон. 400 человек на таллиннской фабрике трудились, чтобы Эстония и Европа получили редкий материал – аналог бытового пластика, изготовленный из... молока.
Новости
  • 12.01.24, 12:35
Бывший российский партнер VärskaVesi: «Мы закрыли проект»
«Группа Ладога», получившая право на поставки лимонада Värska в Россию, утверждает, что торговля с Эстонией прекратилась, проект закрыт, а то, что они продают – остатки на складах.
  • KM
Content Marketing
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.09.26, 15:02
Вместо декларации – данные о сделках: Эстония меняет отчетность по налогу с оборота
2
Новости
  • 26.09.26, 11:15
Розетки выше, пороги ниже: Invego предложит в Эстонии жилье с решениями для старшего поколения
3
Новости
  • 25.09.26, 18:22
Латвия действует, Эстония обсуждает: создание списка компаний, торгующих с Россией и Беларусью, застопорилось
4
Новости
  • 27.09.26, 14:23
Бюджет, который будет опубликован в понедельник, не понравится никому
5
Подсказка
  • 27.09.26, 15:42
Автодилер предупреждает: подключаемые гибриды будут терять в цене, а состояние аккумуляторов может преподнести неприятные сюрпризы
6
Новости
  • 25.09.26, 11:27
Iglupark сворачивает работу в Ноблесснере, Merko и BLRT построят на его месте четыре дома

Последние новости

Новости
  • 28.09.26, 18:46
Создатели нашумевшего «здорового» лимонада получили предписание и штраф от надзорного ведомства
Новости
  • 28.09.26, 18:07
Бьорн Вальроос: эстонцы еще голодны, а у финнов пропал аппетит
Новости
  • 28.09.26, 17:49
Райн Ранну снимает художественный фильм об истории создания Bolt
Новости
  • 28.09.26, 17:33
Работающие в Китае европейские компании оказались перед сложным выбором
Новости
  • 28.09.26, 17:22
Литва хочет достроить Rail Baltica раньше соседей
Новости
  • 28.09.26, 16:04
Бюджетный совет: сокращения не улучшат структуру доходов и расходов государства
Новости
  • 28.09.26, 15:53
Bloomberg: клиенты банка OTP, претендующего на покупку Luminor, были связаны с «Газпромом» и российской разведкой
OTP рассматривает уход из России
Новости
  • 28.09.26, 14:15
Расходы госбюджета в следующем году будут расти медленнее доходов, крупнейшее сокращение затронет Министерство климата

Сейчас в фокусе

Новая система поможет сократить объем ручной работы и число ошибок при вводе данных, сообщил руководитель отдела налога с оборота Налогово-таможенного департамента Ричард Кирвес.
Новости
  • 26.09.26, 15:02
Вместо декларации – данные о сделках: Эстония меняет отчетность по налогу с оборота
Министр финансов Юрген Лиги считает, что повышение заработной платы можно было бы отменить.
Новости
  • 27.09.26, 14:23
Бюджет, который будет опубликован в понедельник, не понравится никому
Подключаемый гибрид может проезжать большие расстояния исключительно на электротяге, но для этого ему требуется такая же зарядка, как и полностью электрическому автомобилю.
Подсказка
  • 27.09.26, 15:42
Автодилер предупреждает: подключаемые гибриды будут терять в цене, а состояние аккумуляторов может преподнести неприятные сюрпризы
Кафе Pierre на Ратушной площади Тарту работает еще неделю.
Новости
  • 27.09.26, 13:00
Легендарное кафе-ресторан Pierre закроется в Тарту
У K-rauta также есть магазины в Хааберсти и Тонди в Таллинне, а также в Тарту, Пярну, Раквере, Курессааре, Валге и Выру.
Новости
  • 24.09.26, 18:24
Финская сеть перешла к новому этапу экспансии в Эстонии
Мярт Кроодо не хочет раскрывать размер своего капитала. «Нулей хватает. Надеюсь, станет еще больше», – улыбается он. Когда разговор заходит о том, превышает ли его капитал хотя бы миллион, ответ звучит еще до того, как вопрос успевает прозвучать полностью: «Конечно, больше, больше».
Новости
  • 26.09.26, 13:56
«Нулей хватает»: Мярт Кроодо о миллионах, инвестициях и десяти годах 1oT
Merko Kodud и BLRT Grupp уже построили в Ноблесснере десять домов, еще один будет завершен к концу года. Еще четыре здания пока находятся на стадии проектирования – их построят на месте нынешнего Iglupark, который в конце года свернет работу в Ноблесснере.
Новости
  • 25.09.26, 11:27
Iglupark сворачивает работу в Ноблесснере, Merko и BLRT построят на его месте четыре дома
«Победителями станут организации, способные с помощью технологий сократить реальную ресурсоемкость своей деятельности, а не просто сделать ее более цифровой», – считает управляющий партнер BDO Сулев Луйга.
  • KM
Content Marketing
  • 11.09.26, 09:11
Глава компании: устойчивость влияет на конкурентоспособность, доступ к капиталу и репутацию работодателя

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026