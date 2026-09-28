Создатели нашумевшего «здорового» лимонада получили предписание и штраф от надзорного ведомства
Департамент сельского хозяйства и продовольствия проверил сверхпопулярный лимонад Filly, вынес предписание и за невыполнение требований назначил также штраф (принудительный платеж). Компания-производитель при этом активно сотрудничает с ведомством.
Функциональный лимонад Filly, появившийся в магазинах в конце мая, за первые три месяца разошелся тиражом более полумиллиона банок. Это почти вдвое больше, чем основатели бизнеса по производству напитков прогнозировали на весь первый год.
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.
Верблюжья шерсть, аптечные пилюли и даже загадочные «искусственные рога» – на всех этих товарах умел зарабатывать Оскар Керсон. 400 человек на таллиннской фабрике трудились, чтобы Эстония и Европа получили редкий материал – аналог бытового пластика, изготовленный из... молока.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.