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Сеть салонов, вышедшая за пределы Эстонии, оказалась на грани банкротства. Бывший и новый владельцы обвиняют друг друга

Сеть салонов роликового массажа выросла в Эстонии до 11 салонов, а по франшизе вышла в Дубай, Швецию и Португалию. Менее чем через полтора года после смены владельца управлявшая сетью Abel OÜ оказалась в суде с заявлением о банкротстве.
После смены владельца управлявшая сетью салонов роликового массажа компания Abel OÜ дошла до подачи заявления о банкротстве, а ее прежний и новый владельцы теперь спорят о том, кто в этом виноват.
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