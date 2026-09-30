Сеть салонов, вышедшая за пределы Эстонии, оказалась на грани банкротства. Бывший и новый владельцы обвиняют друг друга
Сеть салонов роликового массажа выросла в Эстонии до 11 салонов, а по франшизе вышла в Дубай, Швецию и Португалию. Менее чем через полтора года после смены владельца управлявшая сетью Abel OÜ оказалась в суде с заявлением о банкротстве.
Rohefarm, привлекшая более 100 000 евро благодаря амбициозным обещаниям, ставит точку в прежнем бизнесе, однако вновь пытается привлечь у инвесторов шестизначную сумму, чтобы покрыть требования крупнейшего кредитора. Крупный собственник Даг Нурм признает, что обычному инвестору трудно увидеть в этом экономический смысл.
Задолженность перед производителями молока – 26 млн евро
Тартуский уездный суд признал кооператив E-Piim устойчиво неплатежеспособным. По оценке временного банкротного управляющего, роковым для предприятия стало соглашение акционеров о строительстве сырного завода в Пайде, заключенное на заведомо невыгодных условиях.
«Мы с тревогой смотрим, что будет со всей этой сагой»
Суд назначил временного банкротного управляющего компании, построившей новый жилой комплекс Vektor на Пярнуском шоссе в Таллинне. Помимо крупной налоговой задолженности, квартирное товарищество, представляющее жильцов дома, требует от застройщика погасить долг по коммунальным счетам.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.