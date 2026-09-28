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Олег Осиновский: работа из дома – это безделье за счет работодателя

Машинист не может управлять локомотивом из кухни по видеосвязи, сидя в пижаме. А офисный работник хочет видеть «баланс» за счет других, пишет Олег Осиновский в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.
Офис – для работы, дом – для отдыха. Кто смешивает одно с другим, пусть меняет работу, считает Олег Осиновский.
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