Олег Осиновский: работа из дома – это безделье за счет работодателя

Никто не говорит, что нужно запретить шариковые ручки только потому, что некоторые из них время от времени протекают. С работой из дома должна действовать та же логика, пишет инвестор Таури Алас в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.