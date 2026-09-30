«Возможно, придется банкротить фирму – у них больше денег, чтобы судиться»

По словам Оде, он изготовил для компании ограждения и поставил их на объект, однако Skinest Arendus заплатила ему только за материалы, не оплатив работу полностью. «Ограждения сделаны. Ограждения установлены. Люди ими пользуются до сих пор. А деньги не заплачены», – говорит он.

«Изначально эта сумма не была такой уж большой. Я готов идти на компромисс – изначально предлагал им заплатить 7000 евро, и тогда я бы претензии снял. Но теперь, раз уж мы судимся, суммы, конечно же, выросли, и речь уже идет где-то о 22 000-30 000 евро. Из них тысяч 12 – мои расходы на адвоката», – поясняет Оде.

«Эти расходы, кстати, частично несу я сам – MH Projekt уже не в состоянии их полностью оплатить. Нельзя исключать, что будет иметь смысл банкротить MH Projekt – денег на то, чтобы судиться, у Skinest Arendus явно больше, чем у MH Projekt», – констатирует он.

Сделано 20 замечаний, продукт не соответствует проекту

Ограждения, которые сделала MH Projekt, подразумевали установку перил. Было принято решение установить деревянные. Кем оно было принято – стороны спорят. По словам Оде, это было желанием собственника. По версии Skinest Arendus, такие перила не соответствуют проекту, а значит, не были и не могли быть приняты.

«Из всех этих заявлений действительности соответствует то, что MH-Projekt делала субподрядные работы на строительном объекте, – возражает член правления Skinest Arendus Маарика Пийр. – По большинству работ претензий с нашей стороны не было: они были приняты, а счета за них – оплачены. Предпосылкой к принятию работ было соответствие проекту и строительным нормам. Были случаи, когда работа не соответствовала строительным нормам и проекту. Такие работы не принимались».

«Хотела бы отметить, что человек, отвечающий за надзор собственника, при приеме работ также исходит из строительных норм и соответствия проекту. Перила, о которых идет речь, не соответствовали проекту, так еще и надзор собственника сделал около 20 различного рода замечаний относительно их изготовления и размещения. Недостатки MH Projekt не устранил», – добавила она.

«Вначале мы показали им пробную партию – собственник ее утвердил и сделал предоплату, – излагает свою версию Оде. – Мы это восприняли как зеленый свет, что нужно начать производить. Единственное, что не соответствовало проекту – перила из дерева, установленные для красоты. Но установить их было желанием собственника! Мы ничего не производим по своему желанию (это первый шаг к тому, чтобы тебе не заплатили). Это же не моя задача – бежать к Nord Projekt (компания, занимающаяся проектированием в проекте “Новая Голландия”) и говорить: “Внесите изменения” (кто я такой – у меня даже договора с ними нет). Моя задача – узнать пожелание клиента и произвести то, что ему нужно. Они просто очень хитро это все обыграли», – описывает он ситуацию.