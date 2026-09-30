Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,39%320,02
  • OMX Riga0,76%971,57
  • OMX Tallinn−0,73%2 232,27
  • OMX Vilnius−0,24%1 509,04
  • S&P 5000,54%7 712,15
  • DOW 30−0,05%51 321,81
  • Nasdaq 0,98%27 058,96
  • FTSE 100−0,29%10 606
  • Nikkei 2251,94%66 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,33
  • OMX Baltic−0,39%320,02
  • OMX Riga0,76%971,57
  • OMX Tallinn−0,73%2 232,27
  • OMX Vilnius−0,24%1 509,04
  • S&P 5000,54%7 712,15
  • DOW 30−0,05%51 321,81
  • Nasdaq 0,98%27 058,96
  • FTSE 100−0,29%10 606
  • Nikkei 2251,94%66 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%94,33

«Возможно, придется банкротить фирму – у них больше денег, чтобы судиться»

Неприятности проекта Skinest Arendus «Новая Голландия» продолжаются. Компания MH Projekt спорит с ней в суде, утверждая, что та не заплатила за строительные работы. Skinest Arendus возражает, что работы не соответствовали проекту, содержали недостатки, и поэтому не были приняты.
Ликвидатор генподрядчика проекта «Новая Голландия» утверждает, что застройщик не доплатил ему за выполненные работы.
  • Ликвидатор генподрядчика проекта «Новая Голландия» утверждает, что застройщик не доплатил ему за выполненные работы.
  • Foto: Лийз Трейманн
Хольгер Оде, называющий себя бывшим менеджером по проектам компании MH Projekt, обвиняет Skinest Arendus в том, что она задолжала ему за работу на девелоперском проекте около 20 000 евро.
Оде был ликвидатором компании Dast Ehitus, генподрядчика по проекту «Новая Голландия». Как ранее писал Äripäev, Оде хотел, будучи ликвидатором, получить ясную картину долгов и требований и в начале мая подал заявление о банкротстве Dast Ehitus. В рамках процедуры банкротства он планировал потребовать от Skinest Arendus около полумиллиона евро, которые якобы не были выплачены Dast Ehitus. Таким образом, Оде надеялся, что будет погашен его долг, а также долги других подрядчиков.
По его словам, он нанял бывшего члена правления Dast Ehitus и члена правления одного из исполнителей работ в «Новой Голландии» MH-Projekt Тийта Тамма для того, чтобы тот через суд попытался получить деньги от Skinest Arendus. Первое заседание состоялось 14 сентября, на нем Тамм, вошедший в правление MH-Projekt в январе 2026 года, официально представлял MH-Projekt, в то время как Оде выступал как свидетель.
По словам Оде, он изготовил для компании ограждения и поставил их на объект, однако Skinest Arendus заплатила ему только за материалы, не оплатив работу полностью. «Ограждения сделаны. Ограждения установлены. Люди ими пользуются до сих пор. А деньги не заплачены», – говорит он.
«Изначально эта сумма не была такой уж большой. Я готов идти на компромисс – изначально предлагал им заплатить 7000 евро, и тогда я бы претензии снял. Но теперь, раз уж мы судимся, суммы, конечно же, выросли, и речь уже идет где-то о 22 000-30 000 евро. Из них тысяч 12 – мои расходы на адвоката», – поясняет Оде.
«Эти расходы, кстати, частично несу я сам – MH Projekt уже не в состоянии их полностью оплатить. Нельзя исключать, что будет иметь смысл банкротить MH Projekt – денег на то, чтобы судиться, у Skinest Arendus явно больше, чем у MH Projekt», – констатирует он.
Сделано 20 замечаний, продукт не соответствует проекту
Ограждения, которые сделала MH Projekt, подразумевали установку перил. Было принято решение установить деревянные. Кем оно было принято – стороны спорят. По словам Оде, это было желанием собственника. По версии Skinest Arendus, такие перила не соответствуют проекту, а значит, не были и не могли быть приняты.
«Из всех этих заявлений действительности соответствует то, что MH-Projekt делала субподрядные работы на строительном объекте, – возражает член правления Skinest Arendus Маарика Пийр. – По большинству работ претензий с нашей стороны не было: они были приняты, а счета за них – оплачены. Предпосылкой к принятию работ было соответствие проекту и строительным нормам. Были случаи, когда работа не соответствовала строительным нормам и проекту. Такие работы не принимались».
«Хотела бы отметить, что человек, отвечающий за надзор собственника, при приеме работ также исходит из строительных норм и соответствия проекту. Перила, о которых идет речь, не соответствовали проекту, так еще и надзор собственника сделал около 20 различного рода замечаний относительно их изготовления и размещения. Недостатки MH Projekt не устранил», – добавила она.
«Вначале мы показали им пробную партию – собственник ее утвердил и сделал предоплату, – излагает свою версию Оде. – Мы это восприняли как зеленый свет, что нужно начать производить. Единственное, что не соответствовало проекту – перила из дерева, установленные для красоты. Но установить их было желанием собственника! Мы ничего не производим по своему желанию (это первый шаг к тому, чтобы тебе не заплатили). Это же не моя задача – бежать к Nord Projekt (компания, занимающаяся проектированием в проекте “Новая Голландия”) и говорить: “Внесите изменения” (кто я такой – у меня даже договора с ними нет). Моя задача – узнать пожелание клиента и произвести то, что ему нужно. Они просто очень хитро это все обыграли», – описывает он ситуацию.

Горячие новости

  • 28.09.26, 06:00
В ТОПе русскоязычных богачей – хозяйка завода, работающего на Нидерланды. Мужчины-промышленники предпочитают Россию, Беларусь и Францию
  • 28.09.26, 12:28
Новый глава Enefit предупреждает о трудной зиме. «Нам нужно еще больше генерирующих мощностей»
  • 26.09.26, 15:02
Вместо декларации – данные о сделках: Эстония меняет отчетность по налогу с оборота
  • KM
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии
Skinest продолжает настаивать на своем, в том числе относительно других работ, ставших предметом судебного разбирательства. «В отношении них MH Projekt получил значительную предоплату, в некоторых случаях – в полном объеме. Skinest Arendus при этом понес значительные расходы, чтобы устранить недостатки», – утверждает Маарика Пийр. При этом, по ее словам, на судебном заседании представитель MH Projekt Тийт Тамм заявил, что не желает идти на компромисс.
По словам Маарики Пийр, у самой Skinest Arendus есть требования к генподрядчику Dast Ehitus на сумму более 2 миллионов евро за незавершенный проект и нарушение сроков. Судебный процесс с субподрядчиками продолжится в октябре.
Äripäev ранее неоднократно писал о проблемах, с которыми столкнулась Skinest Arendus при строительстве проекта «Новая Голландия». Об этом можно почитать на сайте ДВ.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Проблемный дом: некоторые люди приобрели квартиры в доме по Мадалмаа, 1 в Таллинне ещё в 2020 году и надеялись въехать в 2022-м. Дом практически готов, но неизвестно, когда покупатели смогут получить свои квартиры и смогут ли вообще.
  • 29.10.24, 08:50
Терпение клиентов в новом проекте Осиновского на исходе: «Это ненормально»
Последние два дома жилого комплекса “Новая Голландия” рядом с таллиннской Рейди теэ, которые должны были быть завершены еще летом 2022 года, наконец почти готовы, но теперь недовольные подрядчики, не получившие деньги, преследуют Skinest Arendus.
  • 11.07.25, 09:10
«Мечтать не вредно»: строители хотят получить полмиллиона долга за проект Осиновского
Люди, купившие жилье в комплексе «Новая Голландия», понятия не имеют, когда смогут переехать в свою новую квартиру.
  • 23.11.23, 06:00
Девелоперскую фирму Осиновского терзают проблемы, но покупателям жилья о них не сообщали
По словам Майкола, Corvette обладает очень хорошо сбалансированным соотношением цены и качества. За год не возникло ни одной проблемы или поломки, поэтому номер телефона мастерской Ameerika Auto, которая занимается гарантийным ремонтом, успел покрыться толстым слоем пыли. «О других новых авто такого сказать нельзя», — добавляет он.
  • KM
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»

Самые читаемые

1
Новости
  • 28.09.26, 12:28
Новый глава Enefit предупреждает о трудной зиме. «Нам нужно еще больше генерирующих мощностей»
2
Новости
  • 28.09.26, 18:46
Создатели нашумевшего «здорового» лимонада получили предписание и штраф от надзорного ведомства
3
Новости
  • 28.09.26, 06:00
В ТОПе русскоязычных богачей – хозяйка завода, работающего на Нидерланды. Мужчины-промышленники предпочитают Россию, Беларусь и Францию
4
Новости
  • 28.09.26, 09:06
Кохила готовится к рывку в развитии: в волость идут инвестиции и строятся новые дома. «Мы не дыра»
5
Mнения
  • 28.09.26, 10:19
Катрин Рехемаа: дефицит Кассы здоровья покроют за счет зарплат врачей
6
Новости
  • 29.09.26, 15:34
Bombay Group закрывает казино и ресторан. «Продолжим заниматься тем бизнесом, который работает»

Последние новости

Новости
  • 30.09.26, 18:43
Бизнесу Индрека Рахумаа по производству белья грозит крах
Новости
  • 30.09.26, 18:00
Prisma внедрит в Финляндии бизнес-модель Amazon
Mнения
  • 30.09.26, 17:14
Олег Осиновский: работа из дома – это безделье за счет работодателя
Новости
  • 30.09.26, 16:32
Платежной организации Тартуского КСО грозит банкротство
Новости
  • 30.09.26, 16:08
«Возможно, придется банкротить фирму – у них больше денег, чтобы судиться»
Mнения
  • 30.09.26, 15:37
Эйнар Валлбаум: цена на топливо и урок теории игр для министра Лиги
Цена на топливо – проблема уже не только потребителя
Биржа
  • 30.09.26, 15:00
Акции Coop Pank разлетелись как горячие пирожки: крупный инвестор получил почти миллион акций
Новости
  • 30.09.26, 14:09
Вышедшая в прибыль технологическая компания сменила весь состав правления

Сейчас в фокусе

Журналист Äripäev выдал себя за клиента, чтобы заказать фирму с подставным лицом.
Эпицентр
  • 29.09.26, 08:28
Открыть фирму с подставным директором в Эстонии проще простого. «За 15 000 евро я начну искать особого человека»
Владельцы Filly: Ева Каарин Рунги, Кейли Сюкийайнен и Герт-Кристьян Рунги.
Новости
  • 28.09.26, 18:46
Создатели нашумевшего «здорового» лимонада получили предписание и штраф от надзорного ведомства
Если арендатор нарушает договор, арендодатель не должен бесконечно откладывать решение о расторжении.
Подсказка
  • 29.09.26, 06:00
Одиннадцать кухонь довели до Госсуда: как не потерять право на расторжение договора аренды?
По словам члена правления Bombay Group Даяны Тийтсаар, компания продолжит заниматься тем бизнесом, который работает, – сохранятся отель и небольшой спа при нем.
Новости
  • 29.09.26, 15:34
Bombay Group закрывает казино и ресторан. «Продолжим заниматься тем бизнесом, который работает»
«Такие действия абсолютно неприемлемы и безответственны», – заявил премьер-министр Кристен Михал, комментируя российский акт диверсии.
Новости
  • 29.09.26, 10:51
Акт диверсии: Эстония связала поджог Milrem с российскими спецслужбами
Смена банка-партнера Lightyear привела к задержке части выплат. Компания признает проблему и работает над ее устранением.
Биржа
  • 29.09.26, 12:20
Смена банка в Lightyear привела к задержкам платежей, инвестор пригрозил обратиться в Фининспекцию
Глава Anthropic Дарио Амодеи призвал отрасль искусственного интеллекта замедлить темпы развития. В то же время на прошлой неделе компания выпустила новую модель Opus 5.5, чтобы укрепить свои позиции в конкуренции с OpenAI в преддверии ожидаемого IPO.
Биржа
  • 29.09.26, 09:05
Утечка раскрыла содержание документа Anthropic об IPO
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026