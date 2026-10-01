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Повторно присоединиться ко второй пенсионной ступени стало проще

Рийгикогу принял поправку к закону, согласно которой те, кто вышел из второй пенсионной ступени, смогут снова присоединиться к ней через 5 лет, а не через 10, как сейчас.
За изменение пенсионного закона проголосовали 56 из 101 депутата Рийгикогу. Фото иллюстративное.
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