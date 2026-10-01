Повторно присоединиться ко второй пенсионной ступени стало проще

Министерство финансов готовит изменения в правилах снятия средств из второй пенсионной ступени. Планируется разрешить частичное снятие денег, но воспользоваться такой возможностью до пенсионного возраста можно будет только один раз. В министерстве считают, что это сделает систему более гибкой, однако банки предупреждают об обратном эффекте.
Точно так же, как 35-летний мужчина в полном расцвете сил не должен клянчить у своей бабушки денег, чтобы оплатить свои долги, не должно этого делать и эстонское государство, пишет депутат Рийгикогу (СДП) Андре Ханимяги.
Правительство совершило колоссальную ошибку, сделав вторую пенсионную ступень добровольной, а сейчас пытается залатать дыры, упростив возврат тех, кто когда-то из нее ушел, считают опрошенные ДВ эксперты и предприниматели.
Резкий критик пенсионной системы Индрек Нейвельт считает, что с реформой второй пенсионной ступени «все, что могло пойти насмарку, пошло насмарку». По мнению соучредителя пенсионного фонда Tuleva Тыну Пекка, ситуация иная.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.