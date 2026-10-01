Повторно присоединиться ко второй пенсионной ступени стало проще

Министерство финансов готовит изменения в правилах снятия средств из второй пенсионной ступени. Планируется разрешить частичное снятие денег, но воспользоваться такой возможностью до пенсионного возраста можно будет только один раз. В министерстве считают, что это сделает систему более гибкой, однако банки предупреждают об обратном эффекте.