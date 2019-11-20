Несколько причин задуматься о смене ИТ-компании
Новое, крупнейшее в Эстонии предприятие ИТ-инфраструктуры отличает комплекс компетенций и близость к клиенту, а еще то, что это ИТ-предприятие предоставляет лучшее на нашем рынке обслуживание.
31 октября Департамент конкуренции дал зеленый свет слиянию MAX123 и Võrguvara. Что это значит и почему конкуренты решили объединиться?
В июле этого года представители MAX 123 во главе с членом совета Иво Суурсоо и представители Võrguvara во главе с членом правления Юри Рейтсакасом сели за стол переговоров. Темой обсуждения стала возможность объединения двух компаний. Сразу стало ясно, что такой союз будет беспроигрышной сделкой для обеих сторон.
Выяснилось и то, что никакие другие эстонские компании, специализирующиеся на ИТ-инфраструктуре, не смогут предложить такой равномерно высокой квалификации в построении инфраструктуры от ИТ-управления до реализации решений, начиная с серверной и сети и заканчивая устройством конечного пользователя.
«Создано крупнейшее в Эстонии предприятие ИТ-инфраструктуры, основанное на эстонском капитале. Вместе мы способны обеспечить все потребности клиента в ИТ-системах», – комментирует Иво Суурсоо.
Отныне клиент может быть уверен, что ему не придется обращаться в несколько фирм, чтобы получить все нужные ИТ-услуги. Новая компания предлагает не только подключение к интернету и персональные программные решения.
Синергия, возникающая при объединении портфелей услуг и продуктов, позволяет обеспечить обслуживание любых частных и государственных компаний независимо от их размера.
На первом месте внимание к клиенту
На нашем рынке есть крупные иностранные игроки, однако, проведенные опросы показали, что MAX123 ценят именно за исключительную преданность клиенту.
«Бывает, вы приходите со своей проблемой в крупную компанию, обращаетесь к какому-то работнику, тот передает вас следующему, и вам приходится снова описывать, что именно вам требуется. Если проблема окажется сложной, вас могут направить к третьему лицу, и придется объяснять все сначала. У нас к каждому клиенту прикреплен конкретный работник, так что решение всегда будет найдено без проволочек», – поясняет Суурсоо. Он отмечает, что их клиенты, узнав о грядущем объединении с Võrguvara, были обеспокоены: вдруг теперь и мы станем вести себя как крупная фирма. «Мы намерены и в дальнейшем проявлять гибкость в обслуживании», – утверждает Суурсоо, добавляя, что руководство крупнейшими местными компаниями, как правило, осуществляется из Финляндии и Швеции, а их работа строго регламентирована. «Мы предоставим предприятиям альтернативу – свою активность и гибкость. Как обслуживать эстонских клиентов, мы станем решать здесь, в Эстонии».
Мал золотник, да дорог
Интересно, что и MAX123, и Võrguvara воспринимаются на рынке как фирмы более крупные, чем они есть на самом деле: даже после объединения численность сотрудников едва превышает 50 человек.
«По нашим прогнозам,совместный оборот в 2019 году составит 12 миллионов евро. У нас немало заманчивых планов, но всему свое время», – говорит Юри Рейтсакас.
Но как такой небольшой коллектив сможет обслужить несметное количество известных клиентов? Секрет прост – это эффективное распределение ролей и гибкость. Ни один из работников фирмы не является высококлассным специалистом только в одной области. Он может быть ведущим экспертом по безопасности облачных решений, но этим его обязанности не ограничиваются. Задачи можно распределить, для этого разработаны внутренние процессы и методы.
А теперь только представьте себе, что в клиентской базе со стороны MAX 123 насчитывается около 17 500 малых предприятий, а также более 1000 средних и 180 крупных компаний.
Высокая оценка клиентов
Согласно проведенному компанией опросу клиентов, потребители выше всего ценят в работе своего поставщика ИТ-услуг системный подход и преданность делу. Выяснилось также, что оба этих качества потребители часто увязывали с проявленным к ним отношением – это очень показательный сигнал. Кроме того, клиенты ценят высокий уровень партнерских отношений с производителями технологий. Именно это качество привносит в новое предприятие фирма Võrguvara, наладившая контакты с производителями на высочайшем уровне. Без этих связей было бы невозможно обслуживать крупные компании государственного сектора и таких постоянных клиентов как Таллиннский порт и TalTech.
Võrguvara облегчает общение
Компания Võrguvara проектирует, строит и поддерживает надежные и безопасные информационные сети для значимых проектов. Ею внесен заметный вклад в информационную безопасность многих организаций и фирм, быструю связь между ними, а также в поддержку их основной деятельности.
«Мы постоянно искали возможности для улучшения обслуживания наших клиентов, стремились предлагать самый полный спектр качественных услуг и решений. Объединение станет следующим этапом этих поисков», – говорит Юри Рейтсакас.
Все секторы экономики
Клиенты нового предприятия – представители самых разных секторов экономики страны. Помимо министерств, местных самоуправлений и государственных органов, это Силы обороны, а также Департамент полиции и погранохраны. Клиентская база фирмы включает университеты, школы и детские сады, банки, страховые компании и больницы.
Ее работу оценили медиа-компании, коммерческие предприятия и различные ИТ-фирмы. В число последних, например, входят Skype Technologies, Nortal и Playtech Estonia. Фирма обслуживает и таких ключевых игроков эстонской логистики, как Таллиннский аэропорт, Таллиннский порт и Eesti Raudtee.
Четыре важных вопроса
Когда услугами компании интересуется новый клиент, нужно найти ответы на четыре вопроса. Где мы сейчас находимся? Какова наша цель? Как можно ее достичь? И как в дальнейшем поддерживать процесс? То есть проводится аудит или, в случае небольших компаний, анализ. Как только потребности и текущая ситуация станут ясны, следующим шагом будет поиск решения. Затем проводятся необходимые работы, а за ними следует администрирование. Разумеется, если клиент точно знает, какое решение или устройство ему нужно, никто не станет навязывать ему аудит.
Следует отметить и то, что новая компания берет на себя ответственность за свой продукт, и что каждое выпускаемое ею устройство или решение получит высокий уровень защиты.
«Мы хотим четко понять, что нужно клиенту. За проблемой клиента всегда кроется какой-то бизнес-процесс. Наши менеджеры по работе с клиентами знают, для чего подойдет то или иное ИТ-решение. Нам нужно понять суть бизнеса и применить системный подход», – говорит технический директор Андрес Валлисту.
Следует отметить и то, что новая компания берет на себя ответственность за свой продукт, и что каждое выпускаемое ею устройство или решение получит высокий уровень защиты.
Название изменится
Компания собирается выступать под новым названием. «Начинать нужно с чистого листа», – убежден Рауль Перо, менеджер компании по маркетингу. Этот процесс еще не завершен: сначала нужно было привести в порядок юридическую сторону дела и получить окончательное согласие Департамента конкуренции (сейчас эти вопросы уже решены). Изменение названия призвано подчеркнуть и то, что речь не идет о поглощении одной компанией другой, а именно о фактическом и содержательном объединении. Новая концепция бренда должна быть готова в первом квартале следующего года.
Объединенная компания переселится на общие площади – в Центр Veereni, где сейчас расположен офис MAX 123. Когда Kuku и другие радиостанции освободят помещения на третьем этаже, там образуется достаточно места для переезда новой фирмы.
Основная цель объединенной компании – стать для своих клиентов таким партнером, чтобы им не приходилось привлекать для решения вопросов ИТ-инфраструктуры кого-то еще. На долгие годы. Ни один другой участник рынка не обладает таким набором компетенций.
Три сильных стороны новой компании
Уникальный набор компетенций – никакие другие эстонские компании, специализирующиеся на ИТ-инфраструктуре, не смогут предложить такой равномерно высокой квалификации в построении инфраструктуры от ИТ-управления до реализации решений, начиная с серверной и сети и заканчивая устройством конечного пользователя.
Наши ведущие специалисты всегда рядом с клиентами – руководство крупнейшими местными ИТ-компаниями, как правило, осуществляется из Финляндии и Швеции, их работа строго регламентирована, в то время как реальная жизнь достаточно многообразна, и мы стараемся сделать свои компетенции максимально доступными для клиента. Мы обеспечим среднему и крупному бизнесу активное и гибкое обслуживание и станем решать здесь, в Эстонии, как обслуживать эстонских клиентов, чтобы эти компетенции были доступны немедленно, а не после многоступенчатых устных и письменных переговоров.
ИТ-компания с лучшим обслуживанием в Эстонии, предоставляющая двухуровневые ИКТ для средних и крупных предприятий, в первую очередь является компетентным ИТ-партнером для предприятий, но не менее важна и удовлетворенность конечных пользователей, которая во многом зависит от уровня обслуживания. А в этом, согласно индексу потребительской лояльности, MAX 123 сегодня является предприятием №1 в Эстонии.
В выигрыше все
Если сильными сторонами Võrguvara всегда были сети и информационная безопасность, то MAX 123 привнесет в компанию свой опыт эксплуатации облачных технологий и серверного пространства. От слияния компаний выиграют не только фирмы, но, прежде всего, их клиент.
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