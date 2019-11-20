Несколько причин задуматься о смене ИТ-компании

Новое, крупнейшее в Эстонии предприятие ИТ-инфраструктуры отличает комплекс компетенций и близость к клиенту, а еще то, что это ИТ-предприятие предоставляет лучшее на нашем рынке обслуживание.

31 октября Департамент конкуренции дал зеленый свет слиянию MAX123 и Võrguvara. Что это значит и почему конкуренты решили объединиться?

В июле этого года представители MAX 123 во главе с членом совета Иво Суурсоо и представители Võrguvara во главе с членом правления Юри Рейтсакасом сели за стол переговоров. Темой обсуждения стала возможность объединения двух компаний. Сразу стало ясно, что такой союз будет беспроигрышной сделкой для обеих сторон.

Член правления Võrguvara Юри Рейтсакас и член совета MAX 123 Иво Суурсоо.

Выяснилось и то, что никакие другие эстонские компании, специализирующиеся на ИТ-инфраструктуре, не смогут предложить такой равномерно высокой квалификации в построении инфраструктуры от ИТ-управления до реализации решений, начиная с серверной и сети и заканчивая устройством конечного пользователя.

«Создано крупнейшее в Эстонии предприятие ИТ-инфраструктуры, основанное на эстонском капитале. Вместе мы способны обеспечить все потребности клиента в ИТ-системах», – комментирует Иво Суурсоо.

Отныне клиент может быть уверен, что ему не придется обращаться в несколько фирм, чтобы получить все нужные ИТ-услуги. Новая компания предлагает не только подключение к интернету и персональные программные решения.

Синергия, возникающая при объединении портфелей услуг и продуктов, позволяет обеспечить обслуживание любых частных и государственных компаний независимо от их размера.

На первом месте внимание к клиенту

На нашем рынке есть крупные иностранные игроки, однако, проведенные опросы показали, что MAX123 ценят именно за исключительную преданность клиенту.

«Бывает, вы приходите со своей проблемой в крупную компанию, обращаетесь к какому-то работнику, тот передает вас следующему, и вам приходится снова описывать, что именно вам требуется. Если проблема окажется сложной, вас могут направить к третьему лицу, и придется объяснять все сначала. У нас к каждому клиенту прикреплен конкретный работник, так что решение всегда будет найдено без проволочек», – поясняет Суурсоо. Он отмечает, что их клиенты, узнав о грядущем объединении с Võrguvara, были обеспокоены: вдруг теперь и мы станем вести себя как крупная фирма. «Мы намерены и в дальнейшем проявлять гибкость в обслуживании», – утверждает Суурсоо, добавляя, что руководство крупнейшими местными компаниями, как правило, осуществляется из Финляндии и Швеции, а их работа строго регламентирована. «Мы предоставим предприятиям альтернативу – свою активность и гибкость. Как обслуживать эстонских клиентов, мы станем решать здесь, в Эстонии».

Мал золотник, да дорог

Интересно, что и MAX123, и Võrguvara воспринимаются на рынке как фирмы более крупные, чем они есть на самом деле: даже после объединения численность сотрудников едва превышает 50 человек.

«По нашим прогнозам,совместный оборот в 2019 году составит 12 миллионов евро. У нас немало заманчивых планов, но всему свое время», – говорит Юри Рейтсакас.

Но как такой небольшой коллектив сможет обслужить несметное количество известных клиентов? Секрет прост – это эффективное распределение ролей и гибкость. Ни один из работников фирмы не является высококлассным специалистом только в одной области. Он может быть ведущим экспертом по безопасности облачных решений, но этим его обязанности не ограничиваются. Задачи можно распределить, для этого разработаны внутренние процессы и методы.

А теперь только представьте себе, что в клиентской базе со стороны MAX 123 насчитывается около 17 500 малых предприятий, а также более 1000 средних и 180 крупных компаний.

Финансовый директор новой компании (член правления MAX 123) Эрмо Кийск, член совета новой компании (член правления Võrguvara) Юри Рейтсакас, исполнительный директор новой компании (директор Võrguvara по продажам) Тауно Телвик и член совета новой компании член советаMAX 123) Иво Суурсоо на церемонии символической передачи ключей компании.

Высокая оценка клиентов

Согласно проведенному компанией опросу клиентов, потребители выше всего ценят в работе своего поставщика ИТ-услуг системный подход и преданность делу. Выяснилось также, что оба этих качества потребители часто увязывали с проявленным к ним отношением – это очень показательный сигнал. Кроме того, клиенты ценят высокий уровень партнерских отношений с производителями технологий. Именно это качество привносит в новое предприятие фирма Võrguvara, наладившая контакты с производителями на высочайшем уровне. Без этих связей было бы невозможно обслуживать крупные компании государственного сектора и таких постоянных клиентов как Таллиннский порт и TalTech.

Võrguvara облегчает общение

Компания Võrguvara проектирует, строит и поддерживает надежные и безопасные информационные сети для значимых проектов. Ею внесен заметный вклад в информационную безопасность многих организаций и фирм, быструю связь между ними, а также в поддержку их основной деятельности.

«Мы постоянно искали возможности для улучшения обслуживания наших клиентов, стремились предлагать самый полный спектр качественных услуг и решений. Объединение станет следующим этапом этих поисков», – говорит Юри Рейтсакас.

Все секторы экономики

Клиенты нового предприятия – представители самых разных секторов экономики страны. Помимо министерств, местных самоуправлений и государственных органов, это Силы обороны, а также Департамент полиции и погранохраны. Клиентская база фирмы включает университеты, школы и детские сады, банки, страховые компании и больницы.

Ее работу оценили медиа-компании, коммерческие предприятия и различные ИТ-фирмы. В число последних, например, входят Skype Technologies, Nortal и Playtech Estonia. Фирма обслуживает и таких ключевых игроков эстонской логистики, как Таллиннский аэропорт, Таллиннский порт и Eesti Raudtee.

Четыре важных вопроса

Когда услугами компании интересуется новый клиент, нужно найти ответы на четыре вопроса. Где мы сейчас находимся? Какова наша цель? Как можно ее достичь? И как в дальнейшем поддерживать процесс? То есть проводится аудит или, в случае небольших компаний, анализ. Как только потребности и текущая ситуация станут ясны, следующим шагом будет поиск решения. Затем проводятся необходимые работы, а за ними следует администрирование. Разумеется, если клиент точно знает, какое решение или устройство ему нужно, никто не станет навязывать ему аудит.

Следует отметить и то, что новая компания берет на себя ответственность за свой продукт, и что каждое выпускаемое ею устройство или решение получит высокий уровень защиты.

«Мы хотим четко понять, что нужно клиенту. За проблемой клиента всегда кроется какой-то бизнес-процесс. Наши менеджеры по работе с клиентами знают, для чего подойдет то или иное ИТ-решение. Нам нужно понять суть бизнеса и применить системный подход», – говорит технический директор Андрес Валлисту.

Следует отметить и то, что новая компания берет на себя ответственность за свой продукт, и что каждое выпускаемое ею устройство или решение получит высокий уровень защиты.

Название изменится

Компания собирается выступать под новым названием. «Начинать нужно с чистого листа», – убежден Рауль Перо, менеджер компании по маркетингу. Этот процесс еще не завершен: сначала нужно было привести в порядок юридическую сторону дела и получить окончательное согласие Департамента конкуренции (сейчас эти вопросы уже решены). Изменение названия призвано подчеркнуть и то, что речь не идет о поглощении одной компанией другой, а именно о фактическом и содержательном объединении. Новая концепция бренда должна быть готова в первом квартале следующего года.

Объединенная компания переселится на общие площади – в Центр Veereni, где сейчас расположен офис MAX 123. Когда Kuku и другие радиостанции освободят помещения на третьем этаже, там образуется достаточно места для переезда новой фирмы.

Основная цель объединенной компании – стать для своих клиентов таким партнером, чтобы им не приходилось привлекать для решения вопросов ИТ-инфраструктуры кого-то еще. На долгие годы. Ни один другой участник рынка не обладает таким набором компетенций.

Команда MAX 123 и Võrguvara на закрытии первого совместного мероприятия «Форума по сетевой и информационной безопасности 360.

Три сильных стороны новой компании Уникальный набор компетенций – никакие другие эстонские компании, специализирующиеся на ИТ-инфраструктуре, не смогут предложить такой равномерно высокой квалификации в построении инфраструктуры от ИТ-управления до реализации решений, начиная с серверной и сети и заканчивая устройством конечного пользователя. Наши ведущие специалисты всегда рядом с клиентами – руководство крупнейшими местными ИТ-компаниями, как правило, осуществляется из Финляндии и Швеции, их работа строго регламентирована, в то время как реальная жизнь достаточно многообразна, и мы стараемся сделать свои компетенции максимально доступными для клиента. Мы обеспечим среднему и крупному бизнесу активное и гибкое обслуживание и станем решать здесь, в Эстонии, как обслуживать эстонских клиентов, чтобы эти компетенции были доступны немедленно, а не после многоступенчатых устных и письменных переговоров. ИТ-компания с лучшим обслуживанием в Эстонии, предоставляющая двухуровневые ИКТ для средних и крупных предприятий, в первую очередь является компетентным ИТ-партнером для предприятий, но не менее важна и удовлетворенность конечных пользователей, которая во многом зависит от уровня обслуживания. А в этом, согласно индексу потребительской лояльности, MAX 123 сегодня является предприятием №1 в Эстонии.

Компетенции фирм до объединения: оранжевый – Võrguvara, синий – MAX 123.

В выигрыше все

Если сильными сторонами Võrguvara всегда были сети и информационная безопасность, то MAX 123 привнесет в компанию свой опыт эксплуатации облачных технологий и серверного пространства. От слияния компаний выиграют не только фирмы, но, прежде всего, их клиент.

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