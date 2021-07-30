«Умное» использование данных открывает новые возможности

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С каждым днем скапливается все больше данных, и они стали одним из самых ценных ресурсов. Возможности использования данных постоянно расширяются, одним из направлений является анализ паттернов передвижения людей и «умное» использование таких данных.

Мы подробнее поговорим об этом на Дне открытых дверей для бизнес-клиентов, который пройдет 9 сентября.

Конфиденциальность и оперативность

Чем быстрее мы можем анализировать данные, тем оперативнее мы сможем реагировать на ситуацию и принимать необходимые решения или делать изменения. У обычных методованализа передвижения людей, которые использовались в прошлом, высокая статистическаяпогрешность, и их применение требует больших затрат времени и средств. Например, проведение масштабного исследования на базе обширных опросов занимает очень много времени и может стоить десятки тысяч евро. При этом полученный через полгода анализ может уже не соответствовать актуальному положению вещей.

Для анализа мобильности людей Telia использует платформу Telia Crowd Insights, которая основана на анонимных данных мобильной сети и дает возможность анализировать перемещения людей в конкретный момент времени. Требования к защите данных становятся все более строгими, что необходимо учитывать при обработке данных. Платформа позволяет анализировать общие сгруппированные модели передвижения и изменения в привычках передвижения людей на основе анонимных агрегированных данных мобильной сети. Это означает, что невозможно ни увидеть, ни идентифицировать местонахождение и паттерны передвижения какого-либо конкретного человека.

Данные о мобильности могут использоваться как при развитии инфраструктуры города, так, например, и планировании торговых центров и для других целей, где требуется оперативно оценивать паттерны передвижения людей. Например, государственные учреждения в нескольких странах (включая Эстонию) успешно использовали анонимные данные из мобильной сети Telia для оценки эффективности мер, принятых для предотвращения распространения вируса Covid19.