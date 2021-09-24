Природный камень: эффектный, прочный и натуральный материал

Твердая кора нашей планеты толщиной от 15 до 70 км состоит из различных горных пород. На протяжении тысячелетий человек учился использовать эти камни себе во благо, превращая их в строительные и отделочные материалы.

Натуральный камень не создается человеком. Человек выламывает или вырезает его из массива и рассекает или обтачивает для изделий разных размеров и форм. Помимо этого, природный камень используется для изготовления многих искусственных камней и других материалов, но их уже нельзя назвать натуральными. Природный камень – уникальный материал естественной структуры, фактуры и окраски, при этом каждый обладает огромным количеством особенностей. По оценкам, сегодня на мировом рынке продается камень из 5000 разных месторождений. Мир велик, а Эстония сравнительно мала, так что на наш рынок поступает лишь небольшая часть этого разнообразия природных камней, и у нас большой потенциал для открытий в этой области.

Кварцитовая плитка Smoke Grey Фото: Lossikivi

«Эстония не богата видами природного камня. В связи с геологическим строением из твердых пород у нас есть только известняк. При этом в Эстонии много разных известняков, однако в качестве строительного и отделочного материала используются только камни из 5–6 месторождений, так как остальные технологически непригодны. В первые годы своей работы компания Lossikivi активно занималась известняком из Унгру в Ляэнемаа, который мы сами и добывали. Вначале мы фрезеровали из него различные малые формы и сувениры, большая часть которых шла на экспорт. Позже к этому добавились отделочные камни и натуральная плитка для каминов, а также для покрытия полов, лестниц, фасадов и многого другого. «Я активно занимаюсь обработкой и продажей известняка на протяжении 15 лет», – говорит строительный инженер-геолог Айвар Алликмаа, основатель и генеральный директор Lossikivi

Поскольку слои известняка в Эстонии тонкие и трещиноватые, себестоимость наших известняковых продуктов относительно высока, что ограничивает возможности экспорта. Однако в других частях света есть множество интересных натуральных камней, и в 2005 году Алликмаа решил начать продавать импортные природные камни. С тех пор Lossikivi ввозит в Эстонию для продажи натуральный камень, в основном из Азии и Южной Америки, а также из многих мест в Европе. Азия и Южная Америка выбраны главным образом потому, что там добываются самые разнообразные и интересные материалы, а уровень цен подходит для нашего рынка лучше, чем у сравнительно дорогих пород из Европы. Lossikivi импортирует материалы напрямую от производителей примерно из 20 стран.

Какие камни стоит ввозить в Эстонию?

«Долговечность природного камня зависит от вида материала, места его применения и от ухода. Такие материалы, как гранит, не нужно проверять на морозоустойчивость, потому что это неотъемлемое свойство гранита вне зависимости от места происхождения. Однако важно уметь его распознать, чтобы точно знать, что это действительно гранит, а не какая-то подобная порода. Иногда под видом гранита продаются другие виды камня. В случае природного камня водопоглощение, прочность на сжатие и изгиб, а также морозоустойчивость материала определяются на основании лабораторных испытаний. Крупные европейские производители предоставляют результаты таких испытаний вместе с товаром. Но видов натурального камня великое множество, и когда большая их часть поступает из Азии и Южной Америки, мы обычно не получаем достоверных данных. Поэтому по-прежнему важен опыт и знание материала, чтобы неправильное место или способ его применения не привели к разочарованию покупателя», – говорит Алликмаа.

Перуанский травертин Mix Patinato Фото: Lossikivi

По его словам, перед выбором обязательно стоит посоветоваться со специалистом. «В случае с натуральным камнем нужно знать нюансы. Некоторые твердые породы боятся кислот. Так, даже из-за лимонного сока некоторые базальты могут потерять цвет. И одно дело – внешний вид камня, который нравится архитектору или дизайнеру, а другое – его технические характеристики. Здесь существует много нюансов. Например, для наружных условий нужно выбирать материал, который не сможет разрушить непогода. Использование камня в помещении выносит на повестку вопрос о поглощении грязи и воды. Тем не менее, слишком беспокоиться не стоит – для натуральных камней есть решение, а именно защитные покрытия. Однако стоит помнить, что натуральные камни ни в коем случае не могут быть на 100% устойчивыми к атмосферным воздействиям».

Качество природного камня зависит от конкретной компании, занимающейся его резкой, обработкой и продажей, причем достигается не столько за счет обработки, сколько за счет окончательной сортировки. Все зависит от того, какой кусок камня отправится в товарный ящик, а какой будет выброшен. Во многих странах камни подразделяют на классы качества – камни неоднородной окраски будут продаваться по более низкой цене. Цена материала напрямую зависит от его качества.

Если с крупными клиентами заключаются договоренности на большие партии, срок поставки которых составляет несколько месяцев, то в случае небольших партий Lossikivi предлагает сразу закупить материал прямо со склада. «У нас на складе почти 15 000 квадратных метров природного камня, вы можете все сами посмотреть и выбрать, – говорит Алликмаа, – Но если вы собираетесь выбирать товар для заказа, стоит запланировать предзаказ не менее чем за три месяца: из-за сегодняшних трудностей с доставкой логистика может потребовать даже больше времени. Однако лично я согласен с тем, что всегда полезно осмотреть изделие собственными глазами, почувствовать его, потому что такой материал приобретается надолго. Принять решение по фотографии в этом случае рискованно».

Глава Lossikivi заметил, что в течение, по крайней мере, последних десяти лет в искусственных материалах наблюдается явная тенденция к имитации структуры и окраски натурального камня. «Натуральный камень – материал подлинный, к нему ничего не добавлено для достижения результата. А в случае искусственных материалов мы можем не знать всех компонентов, из которых в конечном итоге они состоят. Природные камни, напротив, применяются уже тысячи лет, мы хорошо знаем, что это такое. Я слышал иногда, как продавцы керамической плитки пугают покупателей, чтобы они не покупали природный камень – мол, он впитывает воду, как губка. Но это заблуждение. Да, все камни характеризует некоторое водопоглощение, но оно разное, и для любых условий можно подобрать натуральный вариант».

Плитка для садовых дорожек Multi Фото: Lossikivi

Раньше считалось, что натуральный камень – очень дорогой материал. Сегодня плитка из натурального камня часто стоит дешевле приличной керамической или искусственной плитки.

Для наружных условий именно природный камень часто оказывается лучшим решением – например, для облицовки уличных лестниц подходит гранит, который почти абсолютно устойчив к атмосферным условиям и лишь иногда требует легкой очистки. Существует огромное количество решений для фасадов, начиная с кирпича, стекла, металла, бетона и заканчивая природным камнем. По словам Алликмаа, природный камень придает постройке уникальность в силу разнообразия материала. Еще одним его преимуществом является то, что камни можно резать на разные размеры и успешно комбинировать с другими материалами. Природный камень также служит ценным, красивым, прочным и уникальным материалом для ландшафтного дизайна, открытых террас, садовых дорожек, летних кухонь и т.п.

Для сохранения красоты камня важны правильная установка и регулярное обслуживание.

По словам Алликмаа, проблема профессионализма в установке природного камня существует в Эстонии давно. «Натуральный камень не слишком распространен на нашем небольшом рынке. Конечно, у нас есть мастера, которые очень хорошо справляются с этой работой, но объемы заказов у них небольшие. Поэтому многие профессионалы уехали работать в Скандинавию и другие страны. Тем не менее, если вам нужен установщик камня, мы постараемся помочь, потому что и наша цель тоже – радующий глаз долговременный результат. Мастер должен знать материал и уметь правильно устанавливать камень».

Природный камень очень широко используется для отделки полов и стен влажных помещений, коридоров, холлов и кухонь. «Каменную плитку можно использовать в дизайне интерьера в сочетании с другими материалами: вы устанавливаете на стену, например, один квадратный метр интересного натурального камня, и он преображает вид всего помещения», – делится рекомендацией специалист по камню.

Кроме того, по его словам, для камня стоит использовать защиту, которая снижает водопоглощение материала и замедляет его загрязнение. Красное вино, например, может навсегда оставить на камне заметные пятна, но этого можно избежать путем предварительной эффективной защиты. Поверхности из натурального камня нуждаются в периодическом уходе. Как правило, рекомендуется наносить на каменные поверхности защитное покрытие каждые 3–5 лет.