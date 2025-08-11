Назад 11.08.25, 13:30 Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка Предприниматель Олег Осиновский убежден, что Эстония совершила большую ошибку, подняв подоходный налог до 22% и планируя поднять его еще до 24%. Он считает, что налогов теперь будет собираться меньше, т.к. эстонские компании, имеющие дочерние предприятия в других странах, будут стремиться по-максимуму платить налоги не в Эстонии.

По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.

Foto: Лийз Трейманн

«Эстония не просто не получит дополнительные 4% – она потеряет и те 20%, что уже имела, – убежден Осиновский. – Эстонским предприятиям, имеющим дочерние компании за рубежом, теперь будет выгодно заключать сделки не в Эстонии, а в тех странах, где ставка налога ниже. Они могут заплатить, скажем, 20% в Латвии, а в Эстонии уже распределить дивиденды по нулевой ставке. Это колоссальная ошибка. Подоходный налог и налог на дивиденды должны быть у нас, наоборот, ниже, чем в других странах».

По мнению Осиновского, Эстония может сильно выиграть от того, что установит у себя самую низкую ставку подоходного налога в Европе. Это привлечет сюда транснациональные корпорации, и налоговые поступления многократно вырастут, убежден он.

«Абсолютная ставка неважна – важно, чтобы она была самой низкой в ЕС. Тогда огромное количество транснациональных корпораций завели бы здесь штаб-квартиры и платили бы налоги именно в нашей стране», – рассуждает бизнесмен.

Он поддерживает предложение Кристена Михала отменить запланированное на следующий год повышение подоходного налога с 22% до 24% (если налоговые поступления окажутся лучше ожиданий).

«Это правильная мера. Логика капитализма заключается в том, что облагать налогом нужно потребление, ведь его ты можешь регулировать (хочешь – покупаешь больше, хочешь – меньше). Любые налоги сюда сгодятся: налог с оборота, налог на недвижимость, на землю, на имущество, автомобильный налог. Это сохраняет свободу выбора: не хочешь платить налог – не покупай машину или возьми дешевую», – рассуждает Осиновский.

Предприниматель также не согласен с мнением некоторых экономистов, утверждающих, что налогообложение потребления увеличивает экономическое неравенство (т.к. потребление составляет значительную долю расходов бедных людей, в то время как богатые имеют больше возможностей сберегать или инвестировать).

«Чистый популизм. Такая точка зрения не выдерживает никакой критики. Если богатый человек покупает дорогую машину, то он платит гораздо больше налога с оборота, чем если бедный приобретает дешевую. Богатый человек, покупающий много дорогих продуктов, также заплатит с этого гораздо больший налог. Другой вопрос, что в абсолютных цифрах налог с оборота действительно собирают в большем объеме с людей с более низкими доходами, т.к. их просто больше», – рассуждает Осиновский.

В четверг премьер-министр Кристен Михал предложил отказаться от повышения подоходного налога с 22% до 24% в том случае, если налоговые поступления окажутся выше ожиданий. Старший экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что реализация этой меры зависит от двух факторов: каким будет экономический прогноз минфина, который будет опубликован 26 августа, и как будет сверстан госбюджет на следующие четыре года.