Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными
Студия разработки видеоигр Gamecan, которая еще два года назад строила амбициозные планы превратить Пярну в эстонскую Кремниевую долину, обанкротилась. От громких целей остался лишь огромный долг перед сотрудниками.
Основатель и руководитель компании Gamecan Мартен Палу был настроен оптимистично и планировал к 2030 году создать в Пярну технологический городок, в котором будут жить и работать тысяча обеспеченных жителей.
Foto: Liis Treimann
Пярнуская стартап-компания, занимавшаяся производством и разработкой компьютерных игр, успешно работала до конца 2023 года. Компания заключила контракт с зарубежным партнером на 7 млн долларов для вывода на рынок новой видеоигры.
