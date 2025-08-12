Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,19%295,93
  • OMX Riga0,41%920,5
  • OMX Tallinn−0,07%2 035,24
  • OMX Vilnius−0,01%1 208,38
  • S&P 5000,84%6 426,77
  • DOW 301,03%44 429,51
  • Nasdaq 0,97%21 592,72
  • FTSE 1000,19%9 147,41
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • OMX Baltic−0,19%295,93
  • OMX Riga0,41%920,5
  • OMX Tallinn−0,07%2 035,24
  • OMX Vilnius−0,01%1 208,38
  • S&P 5000,84%6 426,77
  • DOW 301,03%44 429,51
  • Nasdaq 0,97%21 592,72
  • FTSE 1000,19%9 147,41
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • 12.08.25, 17:59

Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными

Студия разработки видеоигр Gamecan, которая еще два года назад строила амбициозные планы превратить Пярну в эстонскую Кремниевую долину, обанкротилась. От громких целей остался лишь огромный долг перед сотрудниками.
Основатель и руководитель компании Gamecan Мартен Палу был настроен оптимистично и планировал к 2030 году создать в Пярну технологический городок, в котором будут жить и работать тысяча обеспеченных жителей.
  • Основатель и руководитель компании Gamecan Мартен Палу был настроен оптимистично и планировал к 2030 году создать в Пярну технологический городок, в котором будут жить и работать тысяча обеспеченных жителей.
  • Foto: Liis Treimann
Пярнуская стартап-компания, занимавшаяся производством и разработкой компьютерных игр, успешно работала до конца 2023 года. Компания заключила контракт с зарубежным партнером на 7 млн долларов для вывода на рынок новой видеоигры.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.05.23, 14:42
Большие планы в Пярну: фирма хочет построить частный университет и жилье на 800 квартир
В Пярну в скором времени должно начаться крупное строительство — речь идет о девелоперском проекте, по масштабам сопоставимым с новым городским районом. Первые деньги собраны, в ближайшее время ожидается крупная сумма от инвесторов из Дубая.
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
3
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
4
Новости
  • 11.08.25, 14:02
Сыырумаа начал строительство делового квартала стоимостью 200 млн евро
5
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
6
Биржа
  • 09.08.25, 09:53
Пошлины на золотые слитки всколыхнули мировой рынок драгметаллов

Последние новости

Новости
  • 12.08.25, 18:26
Orkla не поддерживает снижение НСО: тогда деньги придется искать где-то еще
Новости
  • 12.08.25, 17:59
Пярнуский стартап по производству видеоигр обанкротился: деньги из Дубая исчезли, зарплаты остались невыплаченными
Новости
  • 12.08.25, 16:46
В отелях Турции могут отменить систему «все включено» и шведский стол
Новости
  • 12.08.25, 16:10
The Telegraph: Украина готова уступить часть территории
Новости
  • 12.08.25, 16:04
Резкие колебания цен на электроэнергию вызвали подозрения в манипуляциях
Надзорный орган начал расследование
Mнения
  • 12.08.25, 13:52
«Несчастные случаи» как политические триггеры
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит
Новости
  • 12.08.25, 13:05
Результаты повторных тестов: все свиньи на ферме Nurme будут уничтожены

Сейчас в фокусе

По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Предприниматель Урмас Сыырумаа.
Новости
  • 11.08.25, 14:02
Сыырумаа начал строительство делового квартала стоимостью 200 млн евро
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
«Человеку ведь должно быть интересно в жизни», – считает крупный предприниматель Хейти Хяэль, который, среди прочего, в прошлом году отправился в полное адреналина морское путешествие по Красному морю, ставшему известным из-за атак хуситов.
Интервью
  • 10.08.25, 13:07
«Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Кая Каллас считает, что перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина Европа должна определить свой план действий.
Новости
  • 11.08.25, 10:40
Каллас созывает внеочередную встречу министров иностранных дел Европы
Цена акций Tallinna Sadam в этом году выросла на 12,3%. Компания также выплатила 0,073 евро в качестве дивидендов.
Биржа
  • 11.08.25, 07:36
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025