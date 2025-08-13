Назад 13.08.25, 14:41 Эстония высылает сотрудника посольства России Министерство иностранных дел Эстонии в среду, 13 августа, объявило первого секретаря посольства РФ в Таллинне Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовало, чтобы дипломат покинул страну, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

Foto: Raul Mee

По данным МИД, российский дипломат напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, раскалыванием общества, а также содействовал совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкционного режим

МИД отметил, что решение принято в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая позволяет государству пребывания без объяснения причин объявлять дипломатических сотрудников персонами нон грата.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) заявил, что постоянное вмешательство посольства РФ во внутренние дела Эстонии должно прекратиться.

«Высылка – это четкий сигнал: на территории нашей страны не будет места скоординированным и организованным действиям иностранного государства», – подчеркнул министр.