Эстония высылает сотрудника посольства России

Министерство иностранных дел Эстонии в среду, 13 августа, объявило первого секретаря посольства РФ в Таллинне Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовало, чтобы дипломат покинул страну, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Raul Mee
По данным МИД, российский дипломат напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, раскалыванием общества, а также содействовал совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкционного режим
МИД отметил, что решение принято в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая позволяет государству пребывания без объяснения причин объявлять дипломатических сотрудников персонами нон грата.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) заявил, что постоянное вмешательство посольства РФ во внутренние дела Эстонии должно прекратиться.
Статья продолжается после рекламы
«Высылка – это четкий сигнал: на территории нашей страны не будет места скоординированным и организованным действиям иностранного государства», – подчеркнул министр.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Научный сотрудник Центра оборонных исследований Марек Кохв заявил, что в СМИ нередко встречаются спекуляции о якобы скорой атаке со стороны России. По его словам, однако, такие сообщения скорее сеют страх и не всегда основаны на фактах.
Отключения интернета обходятся российской экономике в миллиарды рублей, но не защищают от атак украинских дронов. За этим стоит совершенно другая причина, пишет колумнист ДВ Вадим Штепа.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.